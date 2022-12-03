紐約市數百萬隻老鼠可得當心了，這座全美人口第一大城現正招聘一位滅鼠總管，人選條件是要有「神氣活現的態度」和「硬漢氣質」，年薪上看17萬美元（逾500萬台幣）。

路透社報導，本週稍早開始招聘的這個職位，是紐約為減少鼠患所作的努力之一。自疫情出現後，本地老鼠數量暴增，紐約衛生局表示，過去兩年來，在街道、地鐵甚至家中看見老鼠的機率大增71%。

市長亞當斯（Eric Adams）在推特貼文宣布招聘人才說：「我最痛恨的東西莫過於老鼠，如果你有紐約市需要的幹勁、決心和殺戮本能，可對付紐約市不斷繁殖的老鼠，那麼你夢想中的工作正在等你。」

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，為緩和經濟所受衝擊而首先在2020年開放的餐廳外人行道上用餐權宜措施，被指為鼠患猖獗的原因之一。

求才啟事中說，未來滅鼠總管的年薪介於12萬至17萬美元之間，應徵者必須是住在紐約市，擁有學士學位，而且願意從事「捕殺」工作，運用實務技巧以撲滅鼠類。

啟事中並說：「這個職務的理想人選要個性積極，有點嗜血，決心從各種角度探索一切解決方案，包括提高效率、蒐集資料、創新技術、處理好垃圾以及大肆殺戮。」（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111203