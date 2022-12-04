新北市新店區中興路一段昨晚發生機車事故，機車騎士撞到1名7旬老婦後倒地，機車滑行波及路旁2女，連同騎士共4人受傷送醫，老婦傷重不治，肇事原因仍待警方調查釐清。

新店分局訊息指出，初步調查，22歲陳男昨晚8時許騎機車行駛在中興路一段，不知何故與過馬路的張姓老婦發生碰撞，陳男倒地，機車仍持續滑行，與騎單車的鍾女、行人胡女及路旁小貨車發生碰撞。

警方表示，現場機車騎士及3名傷者都送醫治療。張婦傷勢較重，經急救後仍宣告不治，陳男經酒測無酒精反應，肇事原因尚待警方調查釐清。