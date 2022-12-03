荷蘭後衛貝林(左)替球隊踢進第2球的瞬間。(美聯社)

卡達世界盃足球賽3日正式進入16強淘汰賽，首戰推出A組第1「橘子軍團」荷蘭遭遇B組第2「星條軍團」美國，荷蘭上半場就靠德派、貝林各踢進1球，取得2比0領先優勢，就算美國上半場控球率59％壓過荷蘭的30％，荷蘭的進攻效率還是遠勝美國。

繼續讓主力前鋒德派先發上場的荷蘭，今天排出3-4-1-2陣型應戰，美國則排4-3-3陣型，開賽才2分鐘，「美國隊長」普利希克就在門前擁有極佳射門機會，可惜他的射門被荷蘭門將諾佩特漂亮拍出，接下來美國連續發動猛攻，卻都無功而返。

抓住對方屢次進攻無效氣勢轉衰的瞬間，荷蘭第10分鐘就靠德派的右腳勁射破網，這是荷蘭本屆世界盃首次比賽第1個進球並非是賈克波踢進，也是德派本屆世界盃首顆進球，總算一掃前兩場小組賽皆因傷勢剛癒，只能替補上陣的悶氣。

來到第42分鐘，美國前鋒韋阿也有不錯射門機會，卻又被諾佩特擋出，機會也再次來到荷蘭這邊，進入上半場傷停時間，也就是第45+1分鐘，鄧弗里斯再次漂亮傳中，這次換成貝林右腳勁射破網，也幫荷蘭踢完上半場取得2比0領先。