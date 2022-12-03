台北市立委補選明年1月投票，國民黨參選人王鴻薇緊咬民進黨參選人吳怡農的黑道人頭黨員爭議，並提及「趙介佑事件」，吳怡農反駁稱「趙介佑是我開除的」，還稱趙介佑之父趙映光「被請出黨部」，不過趙映光卻發出聲明反駁吳怡農說法，王鴻薇3日晚間表示，吳怡農和趙映光顯然沒有喬好，要質問吳怡農，趙映光究竟是不是被請走？趙映光如此高調打臉，吳又要如何回應？

王鴻薇3日晚間發文表示，吳怡農黑道的問題，民進黨黨部又再度亂護航，說她抹黑吳怡農，「結果黑道爸爸不爽了，出來打臉吳怡農，霸氣指沒有被吳怡農請出市黨部」。

王鴻薇說，她要請吳怡農回答兩件事，第一，趙介佑是吳怡農主動開除的嗎？如果不是蔡英文總統震怒，吳被嚇到要亡羊補牢，會開除趙介佑嗎？第二，趙映光說謊還是吳怡農說謊？吳怡農和民進黨原文是「吳怡農回應：是我開除趙介祐，他父親（趙映光）也是我請他離開黨部的」，但就在今晚，媒體報導趙映光本人發出聲明稱，自己沒被吳怡農請離開市黨部，但吳怡農的說法「我們父子好像共同犯罪，一個被他開除，一個被請離開黨部，真的非常不好。」

王鴻薇質疑，趙映光和吳怡農兩造說法，顯然自己都沒有喬好，因此她要請問吳怡農，趙映光是不是被他請走？而趙映光這樣高調打臉，又要如何回應？最後王鴻薇還酸，明天記者詢問時，吳怡農要有禮貌，千萬別臭臉說「下一題」。