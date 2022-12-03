眾人合力將車輛推出軌道區。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一連2車誤闖高雄輕軌軌道！今(3日)傍晚6點多才有一輛自小客車誤闖軌道，陷入泥濘無法動彈；未料晚上9點多，又有另一輛車在裕誠路口也誤闖軌道，這次更影響了上下行軌道，為安全起見，列車暫停通過。而該名趙姓駕駛經酒測，酒測值竟高達0.9。

29歲的趙姓男駕駛，於3日晚間9點34分，行經鼓山區美術館路西向東行駛誤入輕軌軌道內，車子動彈不得，影響上下行軌道，為安全起見，輕軌列車暫停通過，行控中心也隨即變更正線營運模式，其中C32站到C22站採局部運轉，而C22站至C24站採計程車接駁。

由於車輛陷入泥濘中無法脫困，警方和輕軌人員合力使用鷹架棧板將車拖出，最後於10點9分車輛脫困，確認軌道淨空，經進行軌道巡檢作業後，並恢復全線正常行駛。

不過29歲的趙姓男駕駛，渾身酒氣，經警方酒測，酒測值達每公升0.9毫克，全案依公共危險罪嫌送辦。

高捷公司說，針對今日連續2起汽車誤入輕軌軌道區事件，均為不同位置，車主都表示是對路況不熟悉所致。呼籲用路人，行經自身不熟悉區域路線時，應確認各項號誌指引，切莫搶快進入輕軌軌道，如發現誤入軌道，切莫僥倖繼續往前行駛，應盡速立即停車，通報警方或輕軌客服中心尋求協助。

若車輛違規誤入輕軌軌道區，除違反《大眾捷運法》將會由捷警依法開罰之外，高捷公司強調，針對軌道區草皮與設施，如有遭受損壞，也會對車主提出相關求償。