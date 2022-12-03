聯準會鷹式升息推高房貸利率，打擊美國房市買氣，連帶影響木材需求，位列跌幅最慘的大宗商品之一，而且木材市場展望短期內難指望改善。芝加哥商品交易所（CME）1月交割的任意長度木材期貨（random-length lumber），11月29日以每1,000板尺（board feet）423.8美元作收。該合約今年來已跌63％左右。

HTS Commodities資深分析師小華特‧庫尼許（Walter Kunisch Jr）指出：「CME木材期貨，是今年表現最糟的商品期貨。」他表示，基準利率與房貸利率陡升，投資人對房市沒信心刮起逆風，導致木材需求黯淡。

該分析師表示，聯準會矢言與美國通膨問題周旋到底，加上核貸標準緊縮，「嚇跑潛在購屋者，他們轉而奔向安全舒適的租屋市場。」

美國商務部報告指出，10月新屋開工月跌4.2％，經季調後年率142.5萬戶。該指標反映出，美國房市因房貸利率飆升陷入掙扎，營建活動呈現疲軟。

美國30年期固定房貸利率，在過去幾周降到7％之下來到6.78％，但庫尼許說，這仍是2001年12月以來新高。此外本土木材需求下滑且仰賴進口，美國木材期貨價格直直落。

庫尼許指出，木材可當成美國經濟指標，今年的行情表現低迷，恐怕意指經濟走下坡。連續二個季度萎縮後，美國GDP（國內生產毛額）在第三季轉正，季增年率2.9％。

Domain Timber Advisors林業部門主管里夫斯（Scott Reaves）表示，該投顧公司預期木材需求在未來二年仍舊低迷，要等到千禧世代成長至買房年紀，需求才會開始回溫。