國民黨立委蔣萬安當選台北市長後，台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺，由國民黨王鴻薇、民進黨吳怡農競逐。國民黨智庫執行長柯志恩表示，王鴻薇有非常大的機會勝選。

針對吳怡農出戰王鴻薇，柯志恩3日在《TVBS戰情室》節目中指出，大家沒辦法適應吳怡農自認的美式幽默，他的調性跟一般傳統政治人物不一樣。吳怡農即使選過立委，也是被包裝的，經過實務演練後，他這次再站出來，已經完全沒有光環了。

柯志恩接著表示，她比較心疼王鴻薇，王鴻薇當時到高雄輔選時，也受到熱烈歡迎，因為王鴻薇打的弊案，大家是有口皆碑。王鴻薇坦言，真的很辛苦，議員選完，馬上要進入立委選舉，兩年之內選了3次。王鴻薇也有表達家人心疼她、先生也是心疼她。

柯志恩指出，因為民進黨九合一大選輸了，這次在立委補選會傾全力。因為王鴻薇在民進黨裡的仇恨值非常高，可以預估未來恐會出現一些黑資料等等之類的。他們都心疼王鴻薇、也力挺她。

柯志恩認為，目前看到吳怡農對外的呈現，顯然還沒進入政治人物在選舉那樣的tone(調性)。而王鴻薇在這一塊，應該還是有非常大的比例可以勝選。