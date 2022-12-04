大陸浙江一位大媽手機不慎遺失，而她的微信內有人民幣400多萬（約新台幣1739萬）的餘額，她的手機還沒有設定密碼，且相簿內還有個人身份證照片，讓她相當著急，趕緊求助警方，「那400多萬元，是我準備給女兒的嫁妝。」

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報導，近日浙江紹興一位大媽手機不慎遺失，而讓她更著急的是手機微信內的400多萬元餘額，因為大媽的手機沒設密碼，而個人身份證照片也在手機相冊裡，她擔心錢被別人轉走了，趕緊求助民警，「民警同志，這可怎麼辦？那400多萬元，是我準備給女兒的嫁妝。」

民警調閱附近監視器發現，大媽的手機在社區門口掉落後被一名男子撿走，從衣著判斷該男子可能在附近工地上班，由於該名男子曾到附近的核酸檢測站，民警從衛生局取得該男資訊，並找到對方，隨後把手機取回。大媽拿回手機後，發現裡面的餘額分毫未動，幾天後，該名大媽也帶著錦旗到警局來感謝民警。

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