熱愛高配息的台灣基金投資人，目前持有規模約1933億台幣的南非幣商品，11月竟然至今還沒收到固定配息！

根據《財訊》報導，直到本週，銀行通路才收到投信發出的公文，說明「境外基金南非幣贖回及配息款項延遲付款」的原因，竟然是因為南非當地銀行今年9月開始全面導入ISO020022，卻發生不可預見的系統性問題，造成部份款項只要透過南非當地銀行轉換，都會有異常收付的問題產生，進而造成款項延遲的狀況。

根據某投信公文指出，「境外基金機構已持續與南非當地銀行聯繫，南非當地銀行也正已經盡最大的力量處理延遲款的問題，但因為此系統性問題，導致很多匯款方的資訊遺失，南非當地銀行找不到相對應的資訊，再將錢匯出，也因此銀行端需要比以往更多的時間處理款項的配對。」

據《財訊》了解，目前南非當地銀行也已經緊急處理此系統問題，希望相關款項作業能恢復正常，已盡快將款項匯出。

《財訊》報導指出，由於投信投顧為基金代理機構，對於南非幣延遲付款狀況問題，也只能代表境外基金機構表達歉意，希望銀行通路協助向投資人溝通。

證期局解釋，此狀況為南非銀行因內部系統格式不一，轉換格式時就會出現亂碼，而導致交易無法配對：也由於每家基金配合的保管銀行與清算行不同，因此延遲付息與贖回的狀況從9月至今陸續發生，與台灣金融機構無涉，但業者均有因應措施，證期局也已請公會了解各家境外基金代理機構的處理進度。