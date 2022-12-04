根據《財訊》報導，鴻海旗下富士康鄭州廠近來負面訊息不斷，隨著上萬名員工出走、新進員工掀起暴動，同仁心情浮動，甚至有年輕的員工希望直接領日薪，以防一但遭到隔離或者染疫，甚麼都領不到。為了留住員工，富士康罕見在12月祭出高額的激勵獎金，符合條件者最高可以領到1.3萬元人民幣，鴻海內部人士透露，這個金額可以說是創下歷史紀錄。

《財訊》報導指出，富士康表示，為了感謝公司同仁在疫情時間配合閉環管理，積極配合公司生產安排，制定12月激勵政策，包括持續服務激勵以及閉環暖心補貼，正職員工在符合條件的前提之下，即可領到1.3萬元人民幣的獎金。

10月中旬 iPhone14 pro新機出貨高峰期

富士康為何在此刻大手筆撒幣？《財訊》分析，這一切要先從50天前說起。鄭州市政府開始提醒當地白名單企業採取閉環生產，當時富士康延遲了5天才開始將防疫政策趨緊，可惜疫情已經守不住了，陸續傳出員工確診的情況。

想像一下，富士康鄭州廠區可說是一個居住了20萬人的小城鎮，廠區外以及四周的小區、公寓裡面都住著富士康的員工，不但不容易落實嚴謹的防疫政策，一但疫情爆發更是難以控制。

根據《財訊》報導，10月中旬，富士康鄭州廠大批的員工在不願被隔離的情況下，拿著家當不惜徒步逃離這個原本可以安穩賺錢的地方，這一批出走人數高達2萬名之多。此時正值iPhone14 pro新機出貨高峰期，在嚴重缺工之下，鴻海必須重啟招工，特別針對來自外省地區的員工提供更多的返崗獎勵措施。

滿載新員工的巴士一台接著一台陸續至富士康鄭州廠報到。這些新進員工原等著一上工就有豐厚的津貼可領，不過，上工之前就要先被隔離七天不說，一旦確診，上工日更是遙遙無期，加上津貼條件不一，開始有一些新進員工開始在隔離住所透過抖音上傳影片，更掀起大規模的抗爭活動。

一旦沒有富士康 鄭州市經濟恐倒退10年

《財訊》報導指出，富士康鄭州廠是鄭州市政府的經濟命脈，根據統計，富士康曾占鄭州出口總額達82%，占河南省進出口總額達65%，更遑論當地員工在高峰期間可達30萬人之多。「一旦沒有了富士康，鄭州市的經濟發展恐將倒退10年。」當地的產業人士直說。

因此，鄭州市政府已經總動員，派了許多官員進駐富士康鄭州廠，不管是防疫或者是招工，希望可以直接協助。只是沒想到在招工時即因薪資結構的溝通不良，意外引發新進員工不滿進而發生暴動。最後，為了安撫這些抗議的新進員工，富士康決定發給每人1萬元人民幣返鄉費。