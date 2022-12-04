很難想像，現年70歲的力誠實業董事長蘇慶福，曾經負債數億、身陷困窘。順利度過危機的他，如何打造出幸福企業、行善不落人後的精采人生？

這位企業家，一度讓資本額7千多萬元的自家公司，負債逾4億元。如今，他不只全數還清，還手握Nike、Adidas、Puma、Lululemon、UA等國際客戶，年營收破10億元，更連年交出每股稅前盈餘超過10元的成績。

不只如此，他竟還把公司稅後盈餘的35％，分享給員工，更拿公司獲利的30％、個人收入20％，投入社會福利，行善做公益！

他是出身台北迪化街、現年70歲的力誠實業董事長蘇慶福。

「投資任何行業，不管是不動產或是股票，一定有賺有虧，唯有投資『善良』，永不吃虧！」說這話時，蘇慶福開懷地笑著，臉上神采光燦，「我是『三A企業』：第一個，我稅前EPS（每股純益）10塊錢以上；第二個，我每年把30％獲利分給員工當年終獎金、5％國內外旅遊；第三個，30％的利潤做社會福利。」

「哪個公司可以做到盈餘30％做社會福利？」當中華民國全國中小企業總會理事長李育家問蘇慶福「公司為什麼不上市櫃」時，他先是這樣回答，隨後甚至加碼說，只要對方能找出上市櫃公司中，具備力誠「三A中任兩個A」，就請中小企業總會理監事連吃一個月大餐，「我到現在還沒機會請客。」

出身迪化街世家 卻吃苦長大

蘇慶福成長於迪化街紡織家族，但當外界認定他是含著金湯匙長大，蘇慶福卻自認，他的傳奇人生，是從「吃苦」開始。

從小不愛讀書的他，求學生涯的寒暑假，都被父親送到工廠學打算盤、練打字。「我兒子來學功夫的，不用付薪水！」他還記得當時老爸的這句話，讓他成了「廉價童工」。受訓時，才十多歲少年的他，頂著寒風通勤，從早上7點半一路加班到晚上9點，睡通鋪、洗冷水澡，都是家常便飯，「我那時候受的苦，都超乎你想像。」

「他（蘇慶福）是最不像富二代的第二代。」由蘇慶福成立的慶福社會福利慈善事業基金會執行長吳坤德說。

25歲結婚前，當時台灣的受雇人員平均薪資約8千元，但在自家公司上班的蘇慶福，月薪卻不過3千元。婚後，他白手起家創辦力誠，初期靠代工毛巾布，賺到第一桶金；31歲，再創立染紗廠彩力，不過6年，就因隔行如隔山、資本短缺等原因，遭關係企業接管，直到9年前才重新接回，是他人生第一個挫敗。

年輕氣盛的蘇慶福，一心想拓展事業版圖，大約在台股首度破萬點後，氣勢即將由盛而衰的1990年左右，他力邀20位迪化街好友合資成立兩家投資公司，籌集的兩億元資本中，用高達60％資金融資操作股票，未料隨後遇到當時台股史上最慘烈的崩盤。這是他人生第二次挫敗。