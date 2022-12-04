焦點從升息轉向經濟

市場公認聯準會傳聲筒的華爾街日報記者Nick Timiraos，摘要聯準會十一月會議重點，在連續四次升息三碼過後，十二月將放緩至兩碼，雖然終點利率將超過五個百分點，不過至少通膨最嚴峻的狀況已過，對股市影響逐漸緩解，預期台灣央行也將跟著升息，按慣例半碼到一碼，也代表與美國的利差將再擴大。

美國十月ＣＰＩ低於市場預期後，美元指數修正至一○五．三二，在二○○日線之上獲得支撐，六○日均線轉為下彎，美元升值過後回貶進入震盪格局，新台幣則隨之升值，目前約在三○．九兌一美元附近盤整，日圓回到一四○之下，韓元回到一三二○左右，而中國央行再次降準，人民幣為近期亞洲貨幣當中相對弱勢。

五年期以上公債期的美國公債，殖利率已紛紛降至四個百分點以下，對於科技類股而言屬相對正面。美國股市以道瓊指數最為強勢，突破所有均線與下降壓力線，與歷史高點距離拉近至個位數，S&P 500與費城半導體指數位階都在一二○日線與二○○日線之間，代表科技股的Nasdaq在二○～六○日線為弱勢。

選後第一個交易日，加權指數修正一．五％，櫃檯指數漲逾○．五％，隔日轉換成加權指數彈升逾一％，櫃檯指數下跌○．二五％，顯示在量能未明顯放大之下，類股輪動迅速，不過擴散效果相對有限，可留意部分個股挾題材、籌碼、業績等優勢，搭配時序漸靠近外資休假期間，交易金額萎縮，有利內資發揮。

從技術面來看，加權指數自低檔彈升逾二○○○點，近日成交量能雖未放大，不過與長期均線乖離也已明顯縮小，然而六○日均線逐漸走平，二○日均線上彎搭配數個向上跳空缺口，加上股神巴菲特買進台積電效應仍強，都可為下檔帶來支撐力道，預期短期內以區間震盪至緩步盤堅的機率相對較高。

市場焦點逐漸從通膨升息，轉向經濟成長趨緩程度，台股目前處於財報空窗期，且股價已反應在前，就算短期營收不佳只要別太離譜，則影響性並不會太大，也就是有可能出現業績與股價暫時脫鉤、類似無基之彈的狀況，尤其題材煽動性若能獲得高度認同，將會反應在籌碼面與技術面上，按紀律操作即可。

金融股最壞狀況已過

電子權值股中，龍頭台積電反彈逾百元，台達電回到三○○元、聯發科突破七○○元、大立光重返股王寶座，其中台積電漲多後震盪，然拉回依舊是長期投資逢低布局的機會，而大立光雖然今年獲利不少來自於業外匯兌收益，不過股價歷經大幅修正過後，基期與評價屬相對不高。

可以觀察金融類股，尤其壽險比重較高的個股，今年受到防疫險與疫苗險的傷害，加上升息與股價走跌等因素所產生的評價損失，使得淨值與獲利都受到不小的衝擊，不過隨著最壞狀況可望過去，加上金管會出手相助，金融資產重分類，需要增資的企業進行增資，危機逐漸解除，近期法人已由賣轉買回補。

波段修正跌破十年線的金控股，包含富邦金、國泰金、台新金、新光金與中信金，近期縱然反彈，國泰金與新光金也尚未站回，由於市場對金融類股常以長期投資甚至存股看待，因此股利政策成觀察重點，有能力、符合法規一定會盡力配發，現金與股票的比率差異。

富邦金法說會資料顯示，前十月稅後淨利七八三．○二億元、ＥＰＳ六．○七元，居金控業之冠，獲利雖衰退，不過仍希望持穩股利政策，總資產逾十．七兆元，淨值五五二一億元，扣掉特別盈餘公積，還有超過一一○○億元的未分配盈餘，普通股每股淨值三六．八元。ＲＯＡ一．○七％、ＲＯＥ十四．八七％。

銀行業務持穩成長，人壽業務雖受疫情與升息衝擊，不過截至第三季底獲利與淨值名列壽險界第一，產險業務雖因防疫保單帶來損失，不過並沒有增資必要，富邦金總經理韓蔚廷也表示，明年投資市場很大機會可以撥雲見日，顯示最壞的狀況已經過去，此外，合併日盛金控後，證券業務整併效益也將發酵。

富邦金跌破十年線後彈升，帶動月ＫＤ指標交叉向上，相較之下，國泰金跌破十年線縱然反彈，不過仍尚未站回，將舉辦金控成立以來的最大規模現金增資案，價格訂在三五元，為股價帶來支撐力道，此外，遭南山人壽拖累的潤泰集團，潤泰全完成增資，與同為股東的寶成，近期股價反彈。

集團股在年底易有表現，近期如華新集團、裕隆集團陸續冒出頭，多家投信重壓的ＩＰ類股反彈也相對強勢，法說會行情也可留意，盤面上類股輪動迅速，其中價漲量增的強勢股，可作為短線操作標的，須量力而為、嚴控持股比重，並留意追高風險，若出現量大不漲或留長上影線，則可能是攻擊暫停的訊號。

短線鎖定價漲量增強勢股

現股當沖證交稅稅率減半，比起傳統模式更加優惠，短線交易賺取快錢，在盤面上已蔚為一股風潮，雖然根據統計，短線交易勝率遠低於長期投資，不過市場上本就是投資與投機並存，以各自認為所長而獲取所需，不管黑貓白貓，只要能抓老鼠就是好貓，不論投資投機，若能持續獲利就是適合的交易方式。

當沖或極短線的交易，基本上與公司營運少有直接關連性，重點放在題材、籌碼與技術面，籌碼是第一個檢視的項目，可留意主力短線進出的券商分點動作，題材是催化劑，可能助漲也可能變成趁機出貨的煙霧彈，價漲量增是反應出來的現象，技術面攻擊角度越陡，成交量能越熱絡，則表現的空間就越大。

近期高漲幅個股如和軍工沾上邊的和成、航太的寶一、生技股美時與寶齡、轉型的倫飛、安控昇銳、裕隆、ＩＰ的M31、晶心科與創意等，在技術面與籌碼面具有相似性，不僅成交量能都連續性放大，且擁有高當沖比重的特性。

今年業績高基期，加上明年經濟疑慮甚深，對於多數的科技或傳產股而言，年底縱然或有作夢行情，卻也在反彈過後或偶有綁手綁腳的不適感，不過對於生技類股來說，逢財報空窗期，搭配生技展題材，且數家指標公司申請藥證題材，獲資金簇擁股價活潑，如美時、合一、中天、台康生技、創源等量價齊揚，但須留意追高紀律風險。

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