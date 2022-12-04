勞動部長許銘春日前透露，65歲以上勞工目前請領勞保年金及勞工退休金，中位數是23,075元。然而此數字卻比全台平均每人月消費支出的23,513元還要低，代表勞工想要安穩退休，仍得自行準備一筆退休金，因此若能找到年化報酬率或殖利率4%的投資標的將會輕鬆許多。

許銘春提到，目前勞保平均投保薪資為39,232元，而請領中位數則是23,075元，所得替代率達58%，如果跟OECD（經濟合作暨發展組織）國家的平均強制性年金所得替代率51.8%比較，台灣狀況還比較高一點。

然而依照主計總處數據顯示，去年全台平均每人月支出為23,513元，最高的台北市是32,305元，次高的是新竹縣的27,344元，第三名則是27,149元，新北市則是23,021元略低於全國平均。

勞工退休後，若只想透過勞保+勞退過生活，會顯得有點捉襟見肘，因此投資理財就更為重要，綜合媒體報導，若選擇年化報酬率或殖利率4%的標的，定期定額投資，經過長時間累積與複利效果，會出現意想不到的效果。

若以25歲開始，每個月存1萬計算，投資報酬率4%標的，等到65歲時可以擁有約1185萬的資產，但如果50歲才開始投資，即使每個月存2萬，到65歲僅能獲得493萬，顯示越早開始，複利效果越驚人。