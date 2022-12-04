卡達世界盃進入刀刀見骨的16強淘汰賽，昔日冠軍英格蘭將迎戰塞內加爾，專家預測，名將如雲的三獅軍團如果沒有陣腳大亂的話有機會擊退特蘭加雄獅，順利拿下8強門票。

英格蘭自從1950年起至今16度進軍世界盃，1966年勇奪金盃，1990年與上屆2018年分獲第四名。挾著資格賽8勝2和、沒有敗績的雄心壯志而來，分組預賽首戰就6比2大勝伊朗，沒想到次戰就被美國0比0逼和，分組預賽最後一戰3比0踢退同胞威爾斯，憑藉2勝1合的7積分、分組第一、隊史第12次晉級。

英格蘭頭號攻擊大將拉許佛，3場預賽3次踢破敵軍大門，貝林罕、薩卡、史特林、格瑞利許與佛登等悍將也都貢獻1顆進球，戰鬥力無比兇悍。

但英格蘭從未世界盃戰場上遭遇塞內加爾，1986年首度碰到非洲球隊摩洛哥，當時雙方戰平；此後三獅軍團面對非洲國家7場賽事4勝3敗，尚未吞下敗績。

《90分鐘》預測英格蘭將排出4-2-3-1先發戰線，肯恩、史特林、芒特與拉許佛擔任攻擊箭頭，貝林罕、萊斯和皮克佛成為堅強後盾。

特蘭加雄獅在2002年首次參賽就非常勇猛，分組預首戰就爆冷擊敗法國，然後踢平丹麥與烏拉圭，16強賽延長賽淘汰瑞士，8強賽不敵同樣第一次闖進世界盃的土耳其。

2018年塞內加爾再次進軍世界盃，可惜分組預賽1勝1和1敗，積分、進球數與失球數都與日本相同，但在比較公平競技積分(雙方比較黃牌與紅牌數)的時候，塞內加爾-6，不敵日本-3，因此飲恨出局。

本屆塞內加爾捲土重來，分組預賽首戰0比2敗給荷蘭，次戰3比1輕取地主卡達，同時也提前將卡達淘汰出局。關鍵戰役，P.M.薩爾與庫里巴利建功 ，率領塞內加爾2比1擊敗厄瓜多，2勝1敗6積分，分組第二，相隔20年再次晉級16強。

然而塞內加爾卻因為違反FIFA規定，遭到罰款8800美元，加上奎耶領到兩張黃牌、累積紅牌，無法參加與英格蘭之戰，尤其是自2002年起塞內加爾連續10場比賽都失球，讓塞內加爾更是雪上加霜。因此，專家預測英格蘭在這場戰役中將以2比0獲勝，進而在8強賽與前冠軍得主法國爭奪4強門票。