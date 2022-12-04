新北市市長侯友宜以115萬2555票、得票率62.42%，高票連任並榮登全台得票MVP，是否參選2024總統大選引發各界關注。曾任新北市政府副發言人，被視為「侯家軍」的國民黨新北市議員當選人戴湘儀直言，綠營一直拿選總統來攻擊侯卻都沒成效，因為真的有很多人期待侯去選2024，所以侯的得票數才能這麼漂亮。

戴湘儀3日接受香港媒體《中評社》訪問表示，侯友宜才剛拚了命取得連任就在談2024，實在太早也會傷害到他，最終結果當然要看國民黨中央怎麼提名，感覺時程也不會太晚。整個九合一選舉過程中，一直有人攻擊侯可能會落跑，但他最後得票還是很高，這也許在某些程度代表著，很多人知道侯可能跨足2024，卻還是願意將票投給他。

戴湘儀認為，現在的選民也都很了解選舉的技倆，反正選舉一到就是吵類似的話題，也可見民進黨已經找不到其他議題可以打侯了，就拿還沒發生的事情來攻擊他，但事實上這是沒用的，因為侯的選民搞不好很多就是期待他去選2024，否則他也不會獲得那麼高票。

針對侯友宜的得票，戴湘儀分析，這代表侯也吸引到很多中間、淺綠的認同，主因是他一直走「做實事」路線，他面對市政真的非常認真，且鮮少拿大砲攻擊人，畢竟開砲是雙面刃，喜歡的喜歡但同時也會製造出不喜歡的人，人民要的就是這樣的政治人物，政治人物吵架也不會讓人民的生活更好。