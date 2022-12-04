推特（Twitter）被特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接手後，經歷大裁員及員工出走，衝擊內容審查機制，根據數據顯示，推特在馬斯克手中，包含針對黑人、LGBT族群等仇恨言論急遽上升，讓研調機構十分震驚，直呼情況「令人擔憂」。

CNN報導，馬斯克上個月宣揚，自己接管推特後仇恨言論有著明顯的下降，但「反數位仇恨中心」（The Center for Countering Digital Hate）和反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）相繼在報告中指出，在馬斯克的帶領下，推特仇恨言論急遽增加。

反數位仇恨中心報告顯示，歧視黑人的N字眼的每日使用量，較推特被收購的前一個月上升約3倍，而針對男同性戀和跨性別族群等蔑詞則分別上升58%及62%。而反誹謗聯盟報告則指出，反猶太主義的內容有所增加。

推特是全球最具影響力的社群平台之一，2個組織對推特的變化感到震驚，反誹謗聯盟表示，「考量有關推特內容審查部門裁員的消息，情況可能會持續惡化」，直呼事態令人擔憂。

反數位仇恨中心執行長哈邁德（Imrad Ahmed）表示，馬斯克已經向那些厭女、恐同和種族主義者招手，表示推特已經開始營運了，而他們也隨之做出相對的反應。

哈邁德形容，一個滿是仇恨的地方，對多數正派的人們而言，是個充斥敵意的環境。他比喻，「誰會想坐在一間有瘋子的酒吧或咖啡廳，帶著偏見在裡面咒罵叫囂，甚至振振有詞的說這是民主制度中基本的爭論」。