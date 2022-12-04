早上9點，雲林虎尾一家外觀神似文青咖啡館的店裡，一樓的體適能區傳來70歲長輩踩踏健身車「嘿咻、嘿咻」聲，吧台區有顧客試喝營養品：「喔，這款口味太甜，我爸可能不喜歡。」

走上2樓，資生堂美容講師正講解上妝技巧：「腮紅要輕輕繞圈，卡有人緣⋯⋯，」另一個教室裡，長輩們在玩桌遊，嘻嘻哈哈竟像群孩子。

這家店不是健身房、咖啡館、更不是美容教室，它是惠生大藥局。今年第8屆的「新一代設計產學合作」，也由它跟明志科大合作設計的「掌中戲-預防銀髮失智桌遊」奪下金獎。

「我開藥局，是希望顧客不要吃藥。」惠生大藥局第二代老闆廖俊吉說，「『上醫治未病』（最高明的醫術是預防疾病）。以前顧客都是有病痛、唉聲嘆氣上藥局，現在他們笑咪咪的來社交。」

「雲林縣年輕人口外流嚴重，常見老顧老、長者沒生活重心，聽地下電台買黑藥丸，越吃身體越糟的很多。」台大醫院雲林分院藥劑部主任廖玲巧說：「惠生大藥局跟很多機構合作，做醫療諮詢、體適能、有溫度的陪伴，全台灣很少藥局做得到。」

這是一個地方小藥局，串聯醫院、大學、企業，一起守護全台第二老的縣市（編按：老年人口占比僅次於嘉義縣），也讓自己在連鎖藥局紅海闖出新路的故事。

第二代接下惡夢般家業

統整4千品項建POS系統

為什麼開藥局卻不希望人買藥？來自廖家人的切身之痛。第一代廖茂庸1960年代拉著車沿街替人包藥，還有「寄藥包（台語）」的經營方式：把紅藥水、強胃散、正露丸等藥放在顧客家中，每個月盤點用了多少，再收錢補藥。

寄藥包存了錢，廖茂庸安定下來開了惠生大藥局，「惠」是他的妻子徐素惠。「我媽媽熱情嗓門大、愛管閒事，朋友有難她一定幫、夫妻吵架也勸和。」廖俊吉回憶，逢年過節因為診所不開門，她都照常營業、全年無休，「連除夕想拉下鐵門，都有人喊等一下，我從小每天包藥包到做惡夢。」

廖俊吉是獨子，雖然娶了藥師太太劉素汝，卻從沒有想要接下這個讓他做惡夢的家業，他選擇讀電機，畢業後賣過車、當過藥廠業務，全都是業績第一名。但是家中最大的支柱，忽然倒下了。

「我媽媽第一次中風時才40歲！她都在顧別人，沒有顧自己。」病榻上的母親，掛心的還是藥局，廖俊吉決定返家，卻發現這家小藥局從家庭常備藥、內外傷用藥、調劑用藥、生活用品⋯⋯，品項居然高達4千項。

「那時沒有POS系統，進出貨、記帳全靠腦記、用手寫。」電機系出身的廖俊吉只好用DOS（編按：磁碟作業系統）寫程式，又花了3天3夜幫每樣商品編碼、鍵入系統，他說得很哀怨：「一張A4紙印上條碼，裁切成200張，我一張張貼上每張商品⋯⋯，沒想到工程師回家接藥局，還是在賣肝。」

土法煉鋼出台灣藥局第一個POS系統，他跟朋友成立資訊公司，抱著印表機和工具跑遍全台，支援各地中小型藥局建置系統，結交不少同業朋友。

那是台灣藥局的黃金年代。1990年代後期，藥局賣母嬰用品大賺錢，廖俊吉陸續開了5家店。又靠著同業打群架，向海外紙尿布廠商大批進貨，售價比軍公教福利中心還便宜，吸引大批婆婆媽媽上門。

「貨不夠賣，顧客捧著現金上門，我還叫她明天再來！」他回憶：「一家店一天賺10萬元是常態，如果做促銷，一天（營業額）甚至可以到100萬。」

然而這段黃金年代不到10年，更便宜的大賣場搶走了人潮，接著連鎖藥局興起，讓小藥局吃足苦頭。他一開始也試著打價格戰，但後來發現，為價格而來的人，也會為了價格而走。廖俊吉望著原本擺滿婦嬰用品的空蕩蕩店面，陷入低潮。

第三代接班重建「集散地」

櫃台變聊天區、改開運動處方

2014年，徐素惠在多次中風後離世，當時在日本求學的孫子廖昱喬沒來得及趕回來見最後一面，非常悲痛。「阿嬤中風躺了半輩子⋯⋯，我覺得應該從預防出發，延緩長輩進入長照的時間點。」廖昱喬說：「阿嬤說，從前藥局是社區大小事集散地，甚至淹水、地震時，大家第一個想到是來我家避難。我能不能再重建一個這樣的聚會點？」

廖昱喬望著老藥局的閒置空間，想起在日本看到的「10坪健身房」，長輩在裡面活動筋骨兼社交，決心跟父親提出改造計畫。廖俊吉一開始同意，但看到兒子的詳細企畫，吃了一驚。

「建築外觀要找（日本知名當代建築設計師）伊東豊雄的弟子佐野健太設計，還有健身器材費用、內部改裝等，算一算要花上千萬！那麼大手筆，能回收嗎？」父親很懷疑，但兒子認為，藥局要創造與客人的對話空間，「很多人討厭進藥局，是因為空間被貨塞得很局促，還會被強迫推銷。」

一開始兩代爭論不休，最後是跟第二代一同工作多年的資深藥師蕭秀惠看不下去，主動擔起了溝通角色。她讓廖俊吉回想起自己當初做POS系統也跟老父親爭執，也修正了廖昱喬過於理想的想法。

「接班最難、卻也最重要的就是老臣。」廖昱喬說：「有時候跟父母說不通的，我會去找她，她就居間溝通到成功，甚至安慰我：『如果錢不夠，我也出一份！』」有藥師反彈，她也第一線做教育訓練，讓藥師不僅談藥、還跟顧客閒話家常、安排體適能課表。

廖昱喬把藥局改成溫暖放鬆的空間：貨架距離拉寬、櫃台拉長成為吧台、店員像酒保般和客人談天，顧客在藥局量血壓、血糖，一有異常，可以透過App傳給家屬，或是連線傳到彰化基督教醫院、台大雲林分院，讓醫師快速掌握病況。

另一端的樂齡健身房，每組器材都會記下運動數據、連結AI運算出貼近個人體能的運動處方，跟著螢幕示範動畫，就能按部就班鍛鍊肌力。廖昱喬說：「很多人擔心長輩有沒有運動，其實如果長輩在惠生，運動數據會同步到子女的手機App，想偷懶都不行。」

接著，他將2樓改成「樂齡學堂」，導入各種合作課程，包括與資生堂合作化妝療法、與莿桐鄉農會合辦烹飪課，或邀請醫師來講解營養保健課。

從被動配藥到主動預防

結合設計、醫療業，走出新路

在改變經營方針下，惠生的營收不降反升，尤其結構產生大幅轉變：以往占比高達5成的母嬰用品，下滑至不到2成；但保健飲品的營收上升到超過5成。母嬰用品的毛利低，僅約16％，但保健飲品卻高達40％以上。

「我一世人種田，退休後很寂寞，之前車禍受傷一直不好，曾經覺得自己活夠了⋯⋯，」顧客張小姐說，「現在整天來運動、上課，還會跟朋友比誰的腿力好，因為健康，就會想多吃保健產品來保養，怎麼樣都比吃藥好啊！」

採訪當天，幾個藥局老闆低調參訪，其中一位表示連鎖藥局已成紅海，唯有多元化經營才有可能拓展新路：「惠生的做法很特別，能創造顧客黏著度。」

「藥局其實是相對封閉的產業，惠生打破產業藩籬，積極結合設計跟醫療產業，」台灣設計研究院產業創新組副組長許盈盈說，「對台灣高齡產業發展幫助很大。」

位在鄉下的小藥局，看多了老老照護趨勢，反而動得比城市還快。「人」是未來智慧健康最重要的核心，而藥局從過去被動配藥的角色，化被動治療為主動預防，也為藥局找出一條除了價格戰外的新路。