九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。最近就有一份最新的網路民調指出，王鴻薇以87％的高支持度領先吳怡農，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》2日起針對「王鴻薇VS吳怡農誰會贏？」進行網路民調，截至3日23時，已有逾7萬名的網友投票。結果顯示，有高達87％的網友認為王鴻薇會當選，而僅有13％的網友則認為吳怡農會當選，而這份民調一出爐，也瞬間引爆網友討論。

有參與投票的網友們紛紛表示，「支持有品德、有戰力、有實力、有料的人當立委！立委不是可以隨便當的」、「選一個能為正義發聲的人才是人民之福，支持有戰鬥力的王鴻薇才是市民之福」、「支持鴻薇，有智慧、有實力、有戰鬥力、親民勤政，入院監督政府，貢獻國家造福人民，加油」、「鴻薇為人正直，敢說敢做，一定要當選」、「我誠實地說：我希望王鴻薇能贏，但吳怡農真的不弱，這一仗不好打，但拚就對了」。