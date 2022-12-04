「高盧雄雞」法國粉碎世足衛冕者連3屆於小組賽出局的魔咒，進入淘汰賽階段，過去他們在16強賽保持5戰全勝的傲人紀錄，4日晚間也被看好能擊退波蘭。但波蘭門神施薛斯尼（Wojciech Szczęsny）是本屆最神的門將之一，於小組賽撲出兩記12碼罰球，會是法國闖關的最大阻礙。

從16強淘汰賽於1986年實施以來，法國在16強賽的戰績是5戰全勝，最近對戰波蘭7連不敗，但總教練德尚（Didier Deschamps）強調絕不能驕傲自滿，畢竟他們在小組賽最後一場用副將先發輪替，才以0比1敗給突尼西亞。

「他們（波蘭）不是我們常遭遇的對手，具有多名經驗豐富的球員。如果一定要點出一個名字，那肯定是萊萬多斯基（Robert Lewandowski），他是世界上最好的前鋒之一。」德尚說：「但不只是他，波蘭的組織和身體對抗性都很好。不過我們有3人在情蒐，掌握他們所有細節，不會低估這支球隊。」

法國主將姆巴佩（Kylian Mbappé）、吉魯（Olivier Giroud）、洛里斯（Hugo Lloris）、登貝萊（Ousmane Dembélé）、格里茲曼（Antoine Griezmann）都可望重返先發。姆巴佩本屆攻入3球並列射手榜首位，格里茲曼創造11次進攻機會為全隊最多，他也是法國這兩屆世足唯一都能創造雙位數進攻機會的球員。

波蘭相隔36年重返世足16強，但前役0比2不敵阿根廷，被批評為求出線過於保守，難看晉級。過去波蘭曾在世界盃兩度對決衛冕者，1974年以1比0擊敗巴西，4年後則以0比0逼和西德，只是這項不敗紀錄也有點久遠了。

萊萬多斯基本屆終於打破自己的世足進球荒，但施薛斯尼更是波蘭能夠晉級的最大功臣。他在小組賽擋出16次射正後，才被阿根廷的阿列斯特（Alexis Mac Allister）首次破門，本屆迄今撲救成功率高達9成，加上兩度擋出12碼罰球的功力。一旦雙方拖入PK大戰，戰況或許會對波蘭有利。