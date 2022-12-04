近日科學家斬獲一個令人振奮的重大發現，一塊墜落地球、17噸重的巨大隕石中，竟然含有兩種地球上前所未有的礦物，且目前仍在對其他樣本進一步分析，不排除有第三種新礦物。

外媒報導，這塊隕石是兩年前在非洲國家索馬利亞發現，是墜落地球的第九大隕石，經亞伯達大學（University of Alberta）透過隕石70公克的碎片鑑定，隕石內有約90%的成分是鐵和鎳。

而分析首日，就發現兩種地球沒有的礦物，分別以隕石發現地和美國太空總署（NASA）行星首席研究員坦頓（Lindy Elkins-Tanton）命名，取名elaliite和elkinstantonite；就地球自然界來分析，兩種礦物是由鐵、釙和氧所組成。

研究團隊表示，這兩種礦物有助於研究新的地質和化學過程，並可能探尋出新的材料應用。亞伯達大學隕石收藏館館長赫德（Chris Herd）表示，每發現一種新材料，科學家會很感興趣，因為可能在社會廣泛領域具有潛在用途。

專家目前正在對其他樣本進一步分析，以期能發現第三種新礦物，但遺憾的是，隕石本體似乎已經不見，有傳聞指出，隕石已經被運往大陸等待出售。