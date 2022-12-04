短短1分鐘的預告曬出夫婦倆在宮內甜蜜時刻

就在威爾斯親王夫婦威廉和凱特訪美之際，哈利、梅根釋出紀錄片宣傳，此舉被認為火藥味十足，正面對決哥嫂。短短1分鐘的預告曬出夫婦倆在宮內甜蜜時刻，還有梅根在鏡頭前2度落淚，真性情表露無遺，不過卻因此踩到王室紅線。

This is Meghan now pic.twitter.com/mAPuAFrXBZ — JHEDLOY (@jhedloy) December 3, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)3日報導，影音串流平台網飛(Netflix)幾天前終於釋出薩塞克斯公爵夫婦紀錄片的預告，只見一系列黑白照片中，展示他們在溫莎的浮若閣摩爾別墅(Frogmore Cottage)，這是在移居美國前，父親查爾斯租給他們的奢華房產；其他像是從熱戀期的羞澀，結婚典禮上浪漫共舞，以及遠赴非洲度假。

其中，就是這張拍攝地點疑似在白金漢宮內，兩人手牽手準備步向花園入口，被直指違反皇宮規定，未經女王批准就帶著私人攝影師同行工作。據悉這件事當時在王室工作人員間引發爭論，有人甚至書面投訴，稱「他們根本沒申請就得到775間房拍攝權」。而哈利和梅根似乎沒意識到事情嚴重性，抑或明知故犯，並沒有請攝影師馬上離開。

Meghan and Prince Harry 'took their own private photographer into Buckingham Palace without Queen's permission' - as royal insiders fear intimate Netflix shot of couple inside palace is a taste of things to come.https://t.co/RTA1ufBl8p pic.twitter.com/qKjOk12LWn — Eugene Mecke (@emeckejr) December 3, 2022

內部人士表示，白金漢宮嚴格規範內部空間影像拍攝作業，有任何需求都須提前發信請示女王，並獲得許可。

消息人士指出，這部紀錄片恐涉及更多「違反規定」的畫面，包括兩人曾在比利時套房、1844房間和辦公室舉辦活動。