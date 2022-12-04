企排18年第8周第1天第4戰，男子組由conti對戰雲林美津濃，上次雙方交手由雲林美津濃3比1技勝一籌拿下勝利，本場換成conti直落三輕取對手，以25比21、25比23及25比19的比數，爆冷搶下本季首勝，也中止難堪的開季9連敗。

首局conti陣容變陣，由上場擔任替補的王俊傑擔任先發，開場雙方便戰的難分難解，比分互相纏鬥，咬至5比5平手，conti靠著周子揚的鐵血攔網打出破口，先行助隊擁有優勢，而conti的雷諾和周冠宇得分雙星也火力全開，多次有效進攻，全隊氣勢如虹！隊伍也取得5個局點的機會，最終conti鄭振堃關鍵小吊球，助隊拿下第一局。

次局conti周冠宇以漂亮的發球Ace幫助隊伍扳平比數，雙方比數緊咬不放，此時雲林美津濃溫逸凱一記點扣得分，想要尋找破口，但雲林美津濃的發球陷入亂流，連續三次發球失誤造成失分，對手conti的雷諾和周冠宇延續上局的火熱手感，不斷的得分造成對手壓力，暫停回來雲林美津濃柯凱傑成功攔網得方，協助隊伍追至僅剩一分落後，此時conti林聖恩的斜線重扣即時為隊伍止血，同隊的雷諾也適時給予火力支援，靠著頻繁的直線進攻維持優勢，雙方再度戰成平手拉鋸戰，conti雷諾不願再放走大好優勢，連續兩次重扣得分，助隊率先聽牌。

第三局conti雷諾攻防兼備表現搶眼！不僅是助隊得分，攔網同樣一把罩，幫助隊伍開局取得領先優勢，但雲林美津濃靠著溫逸凱在後排進攻，以及許美中的小吊球，在後方苦苦追趕分差，賽中「發哥」更及時甦醒，獻出多次強扣拉近比分，此時conti全隊眼中只有獲勝，周冠宇以時速104公里的再見Ace球，帥氣結尾，也讓全隊共同嚐到本季第一場勝利滋味。