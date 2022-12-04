（04:59更新，補充比賽最後結果）在荷蘭成為2022卡達世界盃足球賽首支8強隊伍後，換第2場16強賽阿根廷、澳洲一戰，在台北時間4日凌晨3點開踢，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在第35分鐘率先進球，踢進自己生涯在世足淘汰賽首記進球，幫助「藍白軍團」2比1氣走澳洲、晉級8強，將和荷蘭爭4強。

這次進球梅西展現個人技巧，在人群中竄進去並掌握時間點起腳，球越過澳洲球員蘇塔（Harry Souttar）及門將萊恩（Mathew Ryan）防守，從球門左下方進球，阿根廷帶著1比0領先進入下半場。

這是梅西職業生涯第1000場賽，在對他來說是重要里程碑的一場比賽，又是世界盃一場定生死的淘汰賽，他用球技寫下紀錄，這是他個人在世界盃第9顆進球，超越「藍白軍團」已故球星馬拉度納（Diego Maradona）世界盃8球的紀錄。

另外，這也是梅西在世界盃第一次在淘汰賽階段進球，之前他的8顆進球都是在小組賽階段踢進的，並成為近15年來首位在世足淘汰賽進球的金球獎得主。

第57分鐘，澳洲球員將球回給門將萊恩，但他並未迅速把球踢給隊友，拖了一下後阿根廷狄保（Rodrigo De Paul）衝上前爭球但沒有身體接觸所以比賽繼續進行，混亂中萊恩仍無法球送出，阿根廷阿瓦雷茲（Julian Avarez）掌握大好機會攻門，幫阿根廷追加一球保險，2比0領先，萊恩的失誤讓「袋鼠軍團」陷入沒有退路的危機中。

第77分鐘，「幸運之神」站在澳洲這邊，替補上場的古德溫（Craig Goodwin）禁區外起腳，球打到阿根廷球員而變向，讓阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）反應不及，只能看著球進網，也為比賽增添緊張氣氛，直到最後傷停補時，澳洲都積極想追平，可惜未能如意。