【愛傳媒蔡詩萍專欄】林青霞是大明星，毫無疑問吧！但她是個「怎樣的作家」呢？值得一探。每個人都可以寫書的，但寫書的人，未必能稱之為作家。

作家，作家，總不能只出一本書吧！歌手歌手，總不能一張專輯吧！演員演員，總不能一部片子吧！行業不同，道理相近。一以貫之，必須把你在意的，演戲，唱歌，寫作，當一件值得你投入全部心力的志業。而後，乃有歌手，演員，或作家之名。

林青霞出了四本書，包括最新的《青霞小品》。2011年七月第一本《窗裡窗外》，2022年底，第四本《青霞小品》出爐，量不多，但持續在寫，持續在出書，算可以了。

質呢？明星出書，大家必猜測，「大概不是自己寫的吧？」不少明星出書，多半口述大概，由他人代筆者不算突兀。又或者，談的無非是從影歷程，演藝圈裡的 人與事，心態未必認真，讀者亦往往八卦視之。

這類明星書，很難討論質地。但林青霞確實有點不一樣。她可是一個字一個字的寫，一篇一篇的完成，然後發表在雜誌，或報紙上。這就像作者了，只是她名氣大，編輯歡迎都來不及，對吧。但，編輯歡迎，讀者喜歡，還是不一定能謂之作家。

林青霞自己說了。〈寫作之路的貴人〉裡，她說第一本《窗裡窗外》，寫在稿紙上，調度段落需要剪剪貼貼，很花時間。這是寫作行家才會說的話。沒有電腦的年代，稿紙上塗塗抹抹是常態，要換段，要移行，真的有時要用剪刀糨糊，或膠水。

林青霞繼續說。第二本書《雲去雲來》只有一篇是用電腦打稿，她是電腦白癡，電腦鍵盤打得斷斷續續，思緒也跟我們著被干擾。這依然是手寫者，在必須跨過電腦時代的柵欄時，必見的心路歷程，林青霞描述得真切，已經是作家手筆了。

原來是導演楊凡介紹她用iPad裡的app寫作的。從此，第三本書之後，林青霞是寫作行列裡的電腦族了。但她透露一個小秘密：她認識的大作家董橋、白先勇、金耀基仍然是手寫族。換言之，有手稿。

從這段描述來看，林青霞還是「很老派風格的」。喜歡寫作，就很老派。寫的還不是演藝圈的是非八卦，因為那樣的題材不足以讓一個人因寫作而蛻變，林青霞的「老派風格」，是因寫作讓她改變很大，她會關注身邊和周圍所有的人、事、物，並投入感情。

我無以名之，只好說，這是典型的「老文青」「老靈魂」無誤了。

「我手寫我口」，是林青霞第一本書《窗裡窗外》給我的印象，那畢竟是大明星的第一本書，名為散文集結，但風格仍十分模糊，誠如寫序者之一的馬家輝教授所言：長短不一，主題無非是懷人憶舊，影壇細說，當下感慨。

也就可以想見，大明星的第一本文集，還不是很明確自己能寫什麼，但已經知道要動筆，把自己的感懷，與他人的交集連結，心情的跌宕起伏，紀錄下來了。

第一本書，取名《窗裡窗外》，既有林青霞因為被星探發掘，演出瓊瑤小說《窗外》改編成同名電影，而走向大明星之意外旅程的「細說從頭」，也不無暗示她成為演員明星後，透過演藝之窗，看世界看人生的對照反思，窗裡看窗外，窗外看窗裡。

馬家輝替我們問了必要的質疑，但同時也解了必要的答案。

林青霞第一篇公開的文章，是〈滄海一聲笑〉，寫的是對香港才子黃霑過逝的感懷，發表在香港《明報》「世紀版」上，主編正是馬家輝博士。

這篇文章發表後，名家董橋問馬家輝「林青霞寫得相當好！是她自己寫的嗎？有人代筆嗎？有人替她改嗎？」

一句肯定，三句疑惑。馬家輝笑著搖頭。他替林青霞高興，因為連董橋都注意到她的好文筆了。

作者為知名作家

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