街友是社會弱勢族群之一，現在竟然有人假慈善之名，謊稱要幫助街友，實則把他們當作提款機使用，本刊接獲投訴，「高雄市雄美慈善會」以照顧弱勢為幌子，背後卻透過街友牟利，行徑非常離譜，街友若不從就會暴力相向，甚至害他們吃上官司，警方已經接獲相關情資，將介入調查。

據了解，「高雄市雄美慈善會」在今年7月下旬才申請成立，由擔任理事長的陳女及綽號「TAKE」的王男負責會務，平常會發放物資給弱勢民眾及街友，王男還會協助他們申請急難救助金，也會替身體狀況不錯的街友安排打零工賺取生活費，看似相當正派，但實際上卻並非如此。

本刊調查，王男在高雄的「街友圈」相當知名，在還未成立慈善會之前，他就經常混跡在高雄火車站一帶，專門找無家可歸的街友「套關係」，熱心地噓寒問暖，讓對方把他當成朋友，等混熟後再幫街友找門路賺外快，對於這些有一餐沒一餐的街友來說，這位「老大哥」人還不錯，但他們其實正一步步墮入陷阱、越陷越深。

高雄市雄美慈善會由陳女擔任理事長，與王男共同主導會務，表面上看似行善，私底下卻把街友、獨居老人、邊緣戶當成提款機。（圖／翻攝慈善會臉書）

阿忠（化名）因為事業失敗離家流浪，大約6年前到了高雄火車站，透過街友介紹向王男「拜碼頭」，王男推薦正值壯年的阿忠到工地當臨時工，每天可以拿到1000元不等的報酬，讓他很感動，後來在工地受傷後，休養期間王男幫他在火車站附近租屋，並向知名連鎖超市設立的慈善基金會申請急難救助金，讓阿忠很感動。

但等到阿忠傷癒後，王男卻要他趕緊外出工作，還將慈善基金會發的愛心福利卡沒收，也經常派給他一些「奇怪」的任務，例如帶其他街友去通訊行辦理預付卡、郵局申請帳戶，若街友不合作，還會遭到王男當街暴打，但大家敢怒不敢言，就算有路人報警，最後也被當成街友爭執。

在一次與工地工人閒聊中，阿忠發現王男竟私下剋扣他500到600元不等的工資，愛心福利卡中的購物金也通通被吞掉。原來街友們辦的手機門號、郵局帳戶等，通通被王男拿去轉賣不法集團牟利，每件只給街友們幾百元當作報酬，後來連獨居老人、弱勢家庭都成了王男的目標，有人甚至因為帳戶被賣給詐騙集團成了洗錢帳戶，遭到警方查獲後還吃上詐欺官司，被判刑、罰款，找上王男卻一概不認，最後求助無門，只能入獄吃牢飯。

弱勢民眾泣訴自己拒絕拿健保卡領藥提供王男、陳女轉賣，竟遭到對方威脅、騷擾，害她嚇得離家北上躲藏，差點變成街友。（圖／翻攝照片、莊曜聰攝）

另一位街友小黑（化名）小時候父母離異，跟著父親、奶奶生活的他，17歲就接連遭逢親人亡故，從中壢流浪到高雄，一晃眼已經23年，年紀不大，但已經是資深街友，數年前還因為車禍重傷頭部，迄今都要服用抗癲癇藥物，也才讓他發現王男有盜賣藥物的惡行。

小黑說，街友或多或少都有精神障礙或癲癇的病況，需要到診所拿藥，其中包括史蒂諾斯、FM2等強效安眠藥，王男帶街友就醫開藥後，將健保卡留置精神科診所，又利用診所因疫情提供老人家、行動不便患者可代領藥物的漏洞，將街友的藥物領走轉賣，害得診所遭健保局調查，只好取消便民措施，必須本人才能領藥，也連帶波及其他無辜患者。

王男惡劣的行徑在街友圈傳開，加上有其他慈善會介入，被控制助的街友一個個離開王男，但他還不死心，索性與陳女成立慈善會，又逼迫接受物資救濟的街友、弱勢民眾要定期領藥供他轉賣。據說FM2一顆甚至可以賣到2000元之譜，街友若不從就會被打罵騷擾，一名單親媽阿美（化名）為此還逃到台北躲避，不敢回到高雄租屋處居住。

本刊調查，王男本身領有中度精障身冊，還有低收入戶身分，他與有毒品前科的陳女成立慈善會，不思好好助人，「掛羊頭賣狗肉」背地裡壓榨弱勢，把街友當成提款機，行徑令人不齒，而至截稿前面對記者詢問，陳女與王男對相關指控則未有任何回應。

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