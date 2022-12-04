本刊接獲投訴，「高雄市雄美慈善會」以照顧弱勢為幌子，背後卻利用街友、獨居老人、邊緣戶牟利，該慈善會是由擔任理事長的陳女與綽號「TAKE」的王男負責會務，兩人從弱勢民眾身上「找錢」的手段令人嘆為觀止，連神明錢也敢騙，目前警方已接獲消息，準備介入調查，要揪出「公益騙子」。

本刊調查，王男早期混跡在高雄火車站一帶，他會假裝熱心與街友談天說地套交情，取得信任後再表示自己可以幫他們張羅大小事務，尤其是賺外快，聽到有錢可拿，街友都不疑有他、對王男言聽計從。

據了解，若有慈善團體發放物資給街友時，王男會私下將紅包收回，跟街友說「只能拿東西」，另外他也會去承接工地臨時工、廟會走路工等工作，再發包給適合的街友，私底下每人每場都抽頭數百元不等的金額，收入自己口袋，還會要求街友買菸、咖啡「感謝」自己。

此外，他還會要求街友到廟裡向神明擲筊「借」發財金，每人每間廟600元，王男還要再抽200元，台南、高雄、屏東一帶有出借發財金的廟宇，他幾乎都讓街友去跑透透，但卻有借無還。

「騙神明」的還不只這一樁，高雄市三民區「天公廟」玉皇宮每年農曆初九「天公生」，都會在廟前河北路設置「狀元亭」，讓街友在棚架內統一乞討，方便管理，每年大約都有會逾百位街友進駐，善心民眾也會自掏腰包發送紅包或硬幣，街友們約可有5000至上萬元入袋，也成為玉皇宮特殊景象。

高雄市天公廟玉皇宮大年初九都會設置「狀元亭」讓街友及弱勢民眾進駐乞討，但卻傳出王男會「轉售」部分名額賺取費用。（圖／報系資料照）

王男向負責管理的街友關懷協會表示，自己認識多位處境堪憐的弱勢民眾，希望能提供一些名額讓他安排，沒想到一轉頭竟然「兜售」這些名額，還向這些弱勢民眾收取2000到3000元不等的費用，只是靠著一張嘴，2天時間就是數萬元進帳，廟方的好意及民眾的愛心，卻成了他中飽私囊的工具。

曾是街友的阿如（化名）說，王男嘴巴很甜，在取得信任之前都是好話說盡，等到受騙上鉤後，就像變了個人似的，不是威脅恐嚇就是動手打罵，通常就是要他們去辦手機門號、郵局帳戶之類的，再轉賣給不明人士，門號每個給200元，帳戶則1000至2000元不等。據知情人士透露，若是詐騙集團專用的洗錢帳戶，甚至會開價10萬元以上，預付卡門號也有數千到上萬元的行情，但大部分都被中間人拿走。

另外，王男還會在火車站附近以低價租下簡陋的雅房，布置成有人居住的樣子，再安排街友當作人頭入住，並向慈善團體申請急難救助金，每次得手數千元不等，有新的街友來，就會如法泡製，甚至還傳出他發現街友、獨居老人有存款，就假意以照顧為名取得信任，趁著代管證件及存摺、印鑑的機會，盜領現金花用。

由於在街友圈已經聲名狼藉，王男與陳女索性自己跳出來成立慈善會，根據高市府社會局公布的「籌組人民團體程序及要件」，申請組織社會團體發起人應有30人以上並成年，但兩人竟向身邊友人及弱勢民眾募集了近百份身分證影本，不知要做何用途，還承諾會給救濟物資當回報卻食言，有人事後想要回影本還遭拒絕，且從慈善會臉書所公布的照片來看，受助的對象重複性極高，啟人疑竇。

王男與陳女不只要求街友或弱勢民眾去廟裡借發財金，還要抽3分之1，台南、高雄、屏東等地的廟宇都借透透。（圖／報系資料照，與當事者無關）

資深刑事警官透露，現在以慈善會為名，卻涉及組織犯罪的狀況所在多有，警方對於新成立的慈善會、功德會等都會特別留意，若有疑慮會主動調查，以杜絕「掛羊頭賣狗肉」的事情發生。而至截稿前面對記者詢問，陳女與王男對相關指控則未有任何回應。

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