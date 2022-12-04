Messi is 99.9% of the team and we are the remaining 0.1%, we help him when things are not going well with him.

Argentina goal keeper Emiliano Martinez said.#ArgentinaAustralia #QatarWorldCup2022 #Messi𓃵 pic.twitter.com/cNCa5XqJEy — Aidarouss Ahmed Hirsi (@aidaroussahmed) December 3, 2022

阿根廷2比1踢下澳洲，當家球星梅西（Lionel Messi）生涯首度在世足淘汰賽進球，同時超越阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）的世足賽8顆進球紀錄，碰巧又是梅西職業生涯第1000場比賽。

推特上球迷對梅西的讚美與崇拜簡直無以復加，阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）大讚：「梅西是全隊的99.9%，我們其餘的人是剩下的那0.1%。我們負責在他情況不好的時候幫助他。」梅西則稱讚馬丁尼茲最後擋出澳洲攻門，是馬丁尼茲拯救了阿根廷。

馬丁尼茲似乎是在回嗆澳洲隊賽前的發言。澳洲前鋒萊基（Mathew Leckie）說他們不害怕梅西：「這將是場艱難的比賽，對陣可能是有史以來最出色的球員，但這是場11對11的比賽，梅西沒有11個，只有1個。」

一家澳洲平面媒體還畫了梅西的巫毒娃娃，要詛咒他踢不好。結果證明澳洲只是在吹哨壯膽，梅西最後把世足淘汰賽的首顆進球賞給澳洲隊了。澳洲是史上被梅西進球的第129支球隊。梅西現在有機會追上阿根廷戰神巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）的世足10顆進球紀錄。

這次是足壇雙神梅西、葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在世足最後對決的機會，被一些球迷認為是「史上最佳球員」的爭奪戰。C羅一般而言是更全能的球員，不過梅西更擅長進球，C羅累積1000場725進球（216助攻），梅西1000場789進球（348助攻）。