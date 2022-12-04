女星大S與前夫汪小菲生活費爭議鬧得滿城風雨，大S昨（3）晚再度出擊，發出帳戶明細及借據，雙方再度開戰，其中一則留言直接釣出大S回應，然而，汪小菲則在今（4）日凌晨又突然發文求停戰，隨即又將貼文刪除，讓外界看了一頭霧水。

雙方戰火再度被點燃，免不了許多網友選邊站，其中有網友留言狠酸汪小菲婚內出軌還得性病「人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」而大S也難得回應「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己」留言中更附上一個比讚的表情符號。

網友留言釣出大S親字回應。(圖／截圖自大S IG)

然而，在今（4）日凌晨汪小菲也於微博再度發文，希望雙方可以停戰「親愛的徐熙媛和各位博友。我不管你和這個光頭什麼關係，你開心就好。但我不想我們的一切只剩談資（錢）我真的想結束這一切了」也表示不想再成為他人茶餘飯後的話題了「所以，咱們不會也不要傷害對方。就讓一切過去吧，都成風了」但是該貼文在沒多久後又遭刪除。

汪小菲凌晨發文求停戰。(圖／截圖自汪小菲微博)

不過在該文章刪除前，有網友直言「你又慫了」汪小菲也回應「我從來沒慫，這是一個男人該做的事。」另外，汪小菲還有一則留言寫道「別撕了，讓全世界華人看笑話？各自安好吧」。