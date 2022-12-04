女星大S與前夫汪小菲近日再度因生活費鬧得沸沸揚揚，原本雙方戰火已經停歇，直到大S揭露銀行帳戶明細，揭密「2套房皆為本人貸款購置」真相，雙方再度隔空交戰，而汪小菲媽媽張蘭更是砲火猛烈，昨（3）日在直播上再度爆氣狂轟大S寄來律師函，「給我們羞辱成什麼樣了！」意外引發網友熱議。

近日張蘭在直播賣貨時，再度談起前媳婦大S，透露自己收到大S方寄來的兩封律師函，不滿痛批：「給我們羞辱成什麼樣了！」她甚至在直播中戴起綠帽子，意有所指地說道：「女孩子喜歡可以自己戴，千萬別給別人戴。」

張蘭時不時在抖音怒嗆大S。(圖/張蘭 抖音)

除此之外，張也透露，近期一直跟專業的律師團隊諮詢，表示雖然大S和汪小菲在2021年11月宣布離婚，但當初是在北京登記結婚，至今也仍未去取消相關手續，所以指控大S如今再婚是「重婚」。

事實上，大S前陣子頻遭汪小菲母子檔猛攻，除了曬出銀行帳戶明細，大酸張蘭「心疼聲嘶力竭賣酸辣粉的被兒坑！」，還按讚網友偷酸酸汪小菲的留言：「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」，並親自回覆：「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己」。