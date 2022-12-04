不少人會在身上配戴飾品，一名女網友表示，最近開始在雙腳上戴腳鍊，沒想到認識的阿伯看到後，直呼她是「賺吃查某」，她氣憤又無奈，將其PO上網問「有這種說法嗎？」貼文曝光許多網友都說沒聽過，但有少數人貼出典故驗證阿伯說的話是真的。

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，本身有點肉肉的，認識的阿伯都會以「胖子」稱呼她，她也沒有放在心上，認為自己本來就胖胖的，但最近她開始戴腳鍊，阿伯看到又說她是「賺吃查某」（台語發音，意即以賣身為生的女人），她翻白眼說「太過分了，請問大家有這種說法嗎？」

貼文曝光，引發網友討論，「亂講，戴腳環是時尚」、「說這種話的人水準也沒好到哪裡吧」、「沒聽過，這是什麼封建社會八股思想？」、「這種事情聽聽就好，不要認真」、「沒聽過耶，而且現在賣腳鍊的也很多」、「妳可以反問他，是不是常常去找『賺吃查某』啊」。

留言中有人表示，「所謂『下海系紅繩，從良斷青絲』。古時候窮苦人家的少女生活困難，只好去青樓賣身，她們為了保留一絲顏面，在自己的腳踝處繫一條紅繩，接待客人時雖然退去身上的衣物，但還繫著一根紅繩，不至於一絲不掛，紅繩就代表她們最後的衣服，和尊嚴！ 」、「古代是有這種說法，所以有些有聽聞的老一輩都看不慣，一來是犯人才會在腳上銬，二來是以前賣身女子會戴」。