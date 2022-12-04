九合一大選民進黨慘敗，北市立委補選候選人吳怡農認為是初選機制崩壞所致。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆示警，如果2024年民進黨又沒收初選，一定會有嚴重後果，且若再不誠懇檢討敗選原因、回應民意，肯定會政黨輪替。

港媒《中評社》今（4）日報導，游盈隆表示，總統蔡英文曾要求黨內各派系不要競爭，什麼事情都用協調，但現在遭遇慘敗，若她還是維持原有思維，民進黨將更淒慘，因為這是踐踏黨內民主。

游盈隆喊話，2024年民進黨一定要舉行初選，但他也認為，蔡英文現仍在鋪陳，希望用協調、共識推出人選，而這個人選可能不是副總統賴清德，他痛批這群人真的非常糟糕，「根本是一群土匪在治理民進黨」。

游盈隆直言，如果民進黨2024大選要再用共推的方式產生總統人選，那麼一定會有人跳出來抗議，他解釋，蔡英文現在的聲望已罩不住，沒有2021年的「霸王氣勢」，黨內一定會有強大反對聲浪，而社會也看不下去，絕對會有嚴重後果。

最後，游盈隆分析，民進黨這次慘敗，不投票的綠營支持者一定超過百萬人，因為在指標的選區，投票率都很低，而民進黨如果再不誠懇反省、檢討大敗原因，且繼續心存僥倖，不願意面對社會期待、回應民意要求的話，那麼2024肯定會政黨輪替。