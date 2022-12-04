又變天！氣象專家吳德榮表示，本周兩波冷空氣接力報到，今起至周六連續7天北部、東半部都是有雨的天氣，今天起冷空氣南下氣溫逐漸下降，預估周二清晨最冷，北台灣低溫17度，周三氣溫回升，周五、六又有第二波冷空氣報到，北台灣再降至17度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，本周兩波東北季風接連南下，強度皆比上波稍弱，低溫約約17度，與「大陸冷氣團」，也就是台北氣象測站低於14度的差距不小但兩波冷空氣之間的空檔不明顯，使得整周迎風面北部、東半部易降雨，背風面中南部晴朗；而北台灣則呈現濕涼多雨，感覺很不舒適的天氣。

吳德榮表示，今日（4日）東北季風開始南下，北台灣雲量漸增，北部、東北部轉有局部短暫雨，氣溫漸降，約19至22度；中南部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，約17至31度，東部18至29度。周一、二（5、6日）東北季風增強、氣溫降，北部、東半部有局部雨，北台灣轉濕涼微冷，低溫下探17度，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。

吳德榮說，周三、四（7、8日）東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變。周五、六（9、10日）另一波東北季風再增強、氣溫降，低溫約17度，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣；北台灣濕涼，中南部白天舒適、早晚涼。