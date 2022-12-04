台北市長當選人蔣萬安會組成怎麼樣的「小內閣」，各界均相當好奇，但選前積極為蔣輔選的台北市前市長郝龍斌，卻遭爆力推郝團隊官員進入小內閣。對此，國民黨台北市議員游淑慧透露，郝團隊的政務官們全都相當優秀，卸任後得到的待遇遠勝在市府就職，並自嘲「郝市府團隊中，最沒用的那個是我」。

游淑慧昨（3）日在臉書表示，傳出郝龍斌想安排郝團隊的官員進入蔣市府，但此事對她來說卻相當可笑，因為當初郝團隊的政務官們全都優秀又專業，卸任後有的直升中央當部長，也有人到民間企業擔任高階經理人，薪水待遇遠高於在市府任職，更有人早已退休，雲遊四海，「不是誰都想要當官，也不是誰都需要靠安插和請託」。

「放這種傳言來卡別人，想羞辱誰？」游淑慧指出，有能力的人，蔣萬安自己會尋覓；沒能力的人，就算要塞給蔣，他也不會要。她分析，放出此謠言的人只有2個目的，第1是為了分化，讓這些優秀人士為了避嫌，而選擇不再幫助蔣；第2則是為了卡位，因為有人想上位，才先放話把別人卡掉。

游淑慧自嘲，在郝市府團隊中，最沒用的人就是她自己，但她仍然靠著自己的努力與拚勁，成功選上台北市議員，而她也始終認為郝龍斌擔任台北市長的8年，是台北市進步最快的8年，「郝唯一不如柯（文哲）的，只有罵人和自誇、推責任和攬功」。