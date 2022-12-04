新北一名人夫發現，妻子與繼父的兄弟關係密切，雙方互相稱呼老公、老婆，也曾在住處擁抱，人夫不堪受辱，遂向2人提告求償。新北地院審結，認為2人關係踰矩，侵權屬實，判應連帶賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與陳姓女子為夫妻，江姓男子則為他繼父的兄弟，2人自2020年起一同在餐飲店工作，未料2021年7月間，他收到餐飲店其他同事的通知，才得知陳女與江男密切交往。

人夫控訴，他不甘受辱遂質問陳女，但陳女否認之外，還反控是他多心，他改質問江男，江男卻自知理虧回應，「你放心，我不會再去找陳女，如果找陳女的話，被你發現，或是怎麼樣，隨便你，可以嗎？」等語；此外，2人也稱老公、老婆，互道早安與晚安，其餘對話訊息中江男曾提及，「做愛時，絕對不會自己舒服就好了，我一定會讓我的女人達到高潮才休息」，陳女則回覆，「是真的欸」，人夫認為2人顯然已發生性行為，不堪受辱遂依法向2人請求連帶賠償100萬元撫慰金。

新北地院審理時，陳女與江男均否認互傳親密訊息及發生性行為，江男還表示，與陳女僅是一般同事與朋友關係，至於陳夫所稱的質問對話，則是他被誤會與陳女見面，受脅迫之下才說出的話。

但法官勘驗證據後，認定陳夫質問江男的地點在餐飲店中，對話進行當下仍有其他同事在場，江男雖稱自己遭脅迫才出此言，卻未提供證據佐證，故不採信，認定陳女與江男關係的確踰矩，侵權屬實，酌情後判2人應連帶賠償20萬元為適當。可上訴。