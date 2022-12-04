大S(徐熙媛)與汪小菲離婚1年後，因生活費爭議鬧得滿城風雨，日前張蘭還在直播痛罵台北2間房是汪小菲所購買，讓大S昨(4)火大曬出購屋貸款明細回擊，同時以「愛新覺羅汪」稱呼汪小菲。由於大S引用的是滿清皇族稱號，掀起網友討論。而究竟這個稱號的由來為何？答案也曝光了。

張蘭過去上一檔大陸訪談節目時，說過這樣的話：「小菲可以說是皇家的子弟，他是愛新覺羅（金）的後代，正黃旗，他骨子裡面流的那個血液」，隨後還搬出家世背景自誇：「我覺得父親(指張蘭爸)在清華大學，所以潛移默化家族的影響，對生活品質有要求，他不是窮和富簡單的區別」，言語中透露出一股自我優越感。

網友聽完後接連在留言區吐槽：「愛新覺羅汪，笑死我了」、「太封建迷信了不利於做生意」、「就這樣還愛新覺羅呢？所以能有很多妃子唄？」、「難怪汪小菲怕大S看甄嬛傳」、「哈哈哈原來愛新覺羅的出處是這麼來的」。

不只如此，網友還挖出大S曾在實境節目《幸福三重奏》說過，張蘭首次在台北與S媽見面時就刁難：「我們家就是滿族人，小菲以後就麻煩你們多擔待一點」，然而護女心切的S媽不吃這一套，高EQ回擊：「蘭姐對不起！我聽不懂，我們家就是不滿足人！」機智回答令張蘭當場愣在原地。