汪小菲與大S雙方再度隔空交戰，昨（3）晚大S曬出帳戶明細與借據，引發汪小菲不滿回擊，但是有大陸網友發現汪小菲文中提到的兩點，若真屬實恐怕已經觸法，隨後狠酸「可以去陪吳亦凡了」。

汪小菲昨（3）日反擊大S的貼文中，有大陸網友分析其中2項恐違法，首先，他在大陸賣畫並將其2億多的款項匯到大S台灣的帳戶中，如果真有此事「國家外匯局明文規定，每個公民每年的換匯額度為5萬美金（約152萬新台幣）」汪小菲將涉嫌「非法換匯」，另外一點則是「從公司資金支付個人房貸，涉嫌偷逃稅」最後該名網友還笑說「這兩點如果坐實，菲菲（汪小菲）可以去陪凡凡（吳亦凡）了」。

大陸網友點出汪小菲文中兩點事項恐違法。(圖／截圖自微博)

然而，有其他網友在底下留言調侃，這是「首次全國人民集體翻閱一家人的家庭賬目，稅務局首次靠看微博發現有人自首非法跨境匯款」根據大陸最高人民法院對非法買賣外匯的《解釋》，非法換匯超過2500萬人民幣（約1億8百萬台幣），恐處五年以上有期徒刑或者拘役。

事實上，汪小菲在今日凌晨有再度發文向大S喊話停戰，表示不想再烙人口舌「咱們不會也不要傷害對方。就讓一切過去吧，都成風了」不過該篇文章卻在沒多久後刪除，讓外界霧裡看花。