日前於K11 MUSEA舉行的 K11 NIGHT 獲譽為「亞洲版 Met Gala」，邀請了香港名人到場出席，包括李嘉欣、馮德倫、甄子丹及汪詩詩等港星，當然還有主辦人 Adrian Cheung 鄭志剛夫婦，其中最搶眼的新生代名人就屬「最美賭王千金」何超欣與「最美星二代」沈月，她們當天搶眼的造型也隨之曝光。

澳門賭王何鴻燊生前多子多孫，其中最受寵的女兒是今年23歲小女兒何超欣，人美又是個學霸，日前她亮相K11 NIGHT的金毯，只見何超欣飄逸長髮，身穿黑白兩截的貼身短洋裝，低胸的剪裁，讓豐滿的上圍呼之欲出，令觀眾大飽眼福。同時她也大曬出一雙修長美腿，優雅又性感。

另外，邱淑貞21歲的大女兒沈月也是金毯上的「嬌點」之一，她以一身黑色紗質刺繡蓬裙亮相，不但露出白皙的鎖骨線條，也毫不吝嗇地展現酥胸，下身的紗裙材質讓一雙美腿若隱若現，再佩戴奢華珠寶，氣質高貴宛如公主，吸引全場目光。