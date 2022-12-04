巴大雄笑稱自己的帥氣是怪物等級。（style master提供）

「怪物祭」3、4日於台北松⼭⽂創園區松菸倉庫 4＆5 號舉行，首天表演眾星雲集，由黃瑋昕、洪佩瑜、巴大雄、Karencici、DJ SHIN、I Mean Us等人連番上陣獻唱為活動第一天揭開序幕；打頭陣的Haezee黃瑋昕以一身半截式黑色火辣勁一連獻唱四首歌，魔鬼身材搭配精湛歌藝讓現場樂迷如癡如醉，提到她在演藝圈心目中最佳「怪物級職人」，黃瑋昕推讚今年的金曲獎主持人YELLOW黃宣，之前曾在音樂上與黃宣合作的她更讚爆黃宣的「怪物」等級爆表根本是「魔王」等級，笑說：「黃宣各方面都太優秀，跟他合作才知道他有多怪物！」

與黃宣同年生、又同為雙子座的她更表示雙方合作頗有音樂火花，「希望之後還有機會跟這位怪物魔王合作！」被問到自己在工作上最「怪物」的地方？黃瑋昕自曝可以為了做音樂一天一夜不睡覺不吃東西，「就是會工作到忘我那種，完全忘記疲累跟飢餓這件事！」而緊接上場的洪佩瑜則帶來新專輯的歌曲，實力歌喉讓台下樂迷聽得入迷，被稱為2022年怪物級新人的她十分崇拜今年的最佳金鐘主持人LULU，更把她當成心目中最佳的「怪物職人」，她表示：「LULU多才多藝又多元發展，是我的榜樣，要向她看齊。」

而近期因網路神曲〈可不可以放進去一下下就好〉受到廣大網友喜愛而爆紅的原民歌手巴大雄首次受邀到怪物祭擔任表演嘉賓，一口氣演唱多首歌曲的他受到台下歌迷熱烈歡呼，他更帶了「原民嬌娃」2位舞者炒熱氣氛，現場嗨爆儼然自己主場般人氣超旺！巴大雄笑說為了符合「怪物祭」主題，自己當然要準備很「怪物」等級的表演，「我的歌聲配上原民嬌娃，時而狂野、時而溫柔，絕對符合怪物標準！」而被問到自己平常在工作生活上最「怪物」的地方？巴大雄以幽默口吻笑說：「應該是很『帥』這部分吧！我對我的外表很有自信！」更自嘲自己在「怪物界」中絕對是「帥哥」等級，「來參加怪物祭剛剛好！」

近期爆紅人氣超旺的巴大雄廣告代言商演邀約不斷，他透露到農曆年前接了近15場尾牙及商演，想藉這個機會多跟粉絲近距離接觸的他更計畫明年推出新作品，自認「薄利多銷」的他不忘跟許多「金主」客戶們喊話：「歡迎眾多『乾爹』找我代言或是唱歌表演！」