克里姆林宮昨（3）日宣布，俄羅斯總統普丁將在「適當時機」造訪俄羅斯宣稱兼併的烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區，讓外媒分析可能遭遇包括烏克蘭特種部隊、無人機在內等5大威脅。

美國總統拜登日前表示，如果普丁有意結束入侵烏克蘭，他願意與普丁對話。

綜合俄羅斯官媒塔斯社（TASS）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨日表示，普丁將在適當時機造訪頓巴斯，「這肯定會在適當時機發生，因為它是俄羅斯聯邦的一部分。」培斯科夫並未透露更多普丁親訪烏東的細節。

烏東頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）、赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporozhye）俄佔區域於9月舉行公投，當時俄羅斯宣稱，高達99%頓內茨克人民及98%盧甘斯克人民支持加入俄羅斯，普丁後續於10月5日簽署正式兼併這4個占領區域的文件，不過兼併程序並不符合國際法。

另據美國網路媒體「The Drive」知名軍武新聞部落格「戰區」（The War Zone）評論，普丁親自前往這麼靠近戰爭前線的地區將是重大進展，而且涉及非常龐大的維安問題，包括烏克蘭特種部隊、無人機、部分情況下發生砲擊、以及其他秘密行動都可能對普丁構成威脅。

不只敵軍，克里姆林宮可能還得擔心自己的士兵，文章指出，有多少憤怒被動員上戰場的俄軍會開心地迎接普丁到來？此次親訪烏東的部分目的是要提振士氣，不過有鑒於此次動員所造成的反彈與混亂情況，普丁視察烏東將帶來風險。

文章也指出，儘管普丁的視察通常受到嚴密控制與精心策劃，不過戰場是一個變數更多的環境。