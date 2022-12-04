17-2 run pushes the Kings lead to 31, midway through the 4th 💪 #BeamTeam pic.twitter.com/ZGHD5q0iFh — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 3, 2022

原本快艇「雙星」里歐納德(膝蓋傷痛管理)、保羅喬治(膝傷)賽前都已完整參加過球隊訓練，一副準備好同時宣告傷癒復出模樣，沒想到快艇4日在自家主場面對國王，「雙星」依舊選擇穿便服觀戰，結果快艇慘遭國王以123比96狠狠修理，但快艇總教練泰隆盧找到最佳藉口。

「里歐納德與保羅喬治絕對都想上場比賽，但我們就要聰明處理他們傷病問題，」泰隆盧說，「里歐納德幾乎已經有15個月沒有比賽，他怎麼可能不想上場呢？但今天不是他們復出的好時機，這周客場之旅，他們都會隨隊出征，盼可順利完成復出。」

繼續用殘破陣容應戰的快艇，今天打完上半場，就處38比60大幅落後，也讓地主觀眾都快看不下去，儘管快艇下半場試圖追分，可是國王末節又打出誇張17比2猛攻，轉眼擴大領先優勢到30分以上，洛杉磯球迷只能無奈提前離場表達抗議。

國王痛宰地主快艇的頭號功臣，是全場投11中10，貢獻24分、6助攻與5籃板的沙波尼亞，小將基根莫瑞也有23分，福克斯14分，蒙克13分，胡爾特12分，哈里生巴恩斯與梅圖各有10分；快艇得分最高的是替補後衛小波士頓的18分，祖巴茲13分、15籃板。