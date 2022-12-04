社群媒體已成為現代人的展演舞台，據《Digital 2022: TAIWAN》報告指出，台灣人每日平均花費2小時4分鐘使用社群平台。大多數人會藉由社群媒體分享生活，除了留下紀念，也利用公開管道展現自我。

不過有些貼文或限時動態（以下簡稱「限動」）卻容易令人反感，Instagram就有「噤聲」（Mute）功能，FB也可以隱藏、甚至可以取消追蹤、封鎖等，讓用戶不會再看到那些內容。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查10大網友最討厭的社群PO文，檢視一下自己有沒有犯了以下習慣，被朋友私下抱怨或偷偷噤聲。

10、負面抱怨文

想在社群上吐苦水、抒發煩惱、發洩牢騷等負面情緒雖然是人之常情，但頻率太多其實也會讓追蹤者感到厭煩。「天天發負面文的那種也是會讓我直接滑掉，不知道這種人的抗壓性是有多低」、「人生不如意十常八九，多少會遇到破事，有時想抒發我可以懂，但貼文限動三番兩頭就是在抱怨學業、工作、人生的人，看了真的累」、「比較討厭厭世文，PO一篇兩篇可以，PO到變條碼是怎樣，看了我都憂鬱」。

9、放閃秀恩愛

很多人交到男女朋友或是正處熱戀期，都會開心PO出與另一半甜蜜互動、恩愛合照，配以動人情話，幸福宣言等，希望藉此留念，但卻忽略觀看者的感受。有網友提到，「班上的女生同學畢業後交了男友，動態的內容就變了，開始放閃，有些還很刻意，內容不外乎是自己男友對自己多好之類的，還有一些不需要給外人看的東西，後來我跟其他朋友都隱藏對方的動態」、「不想看就隱藏，退追就看不到之後失戀文了」。

8、KTV唱歌文

在KTV唱歌氣氛很HIGH、很開心，許多人會錄影發到限動上，不過通常KTV包廂燈光昏暗，因此拍攝的畫面也不太清楚，加上聲音嘈雜，點進去動態看的人可能一頭霧水，「演唱會、KTV唱歌限時點不完，點到一半直接右滑，但重整畫面又是看到他的（還變更多）」、「唱歌，難聽又大聲超級吵」、「唱歌發了20幾個動態，有夠煩」。

7、曬娃

許多家長都會習慣在社群網站張貼孩子的照片、影片，分享小孩可愛的模樣或趣事，替孩子紀錄下成長軌跡，不僅看的人可能沒那麼喜歡，也要注意存在惡意人士非法盜用的風險。「曬嬰曬孩我都噤聲了」、「曬小孩和自己的私事真的當別人都愛看」、「曬小孩真的看膩，完全不看，我寧願多看曬貓的」、「看過發小孩脫光洗澡照還有大便照的，不知道什麼心態」、「討厭曬小孩」。

6、正能量勵志爆棚文

負能量文讓人不舒服，頻繁的正能量文也容易令人反感，正能量人士經常分享人生觀、成功語錄來激勵自己；但網友普遍對這類型貼文表示，「限動都是電商+正能量文章才恐怖」、「發正能量文的我一律封鎖」、「看到正能量文、勵志文秒滑走」、「那種超級正能量的（貶義)，天天都是上進努力做自己我最棒，感謝團隊夥伴讓我有這個機會變得更好，然後限時各種長篇大論的文章+一堆#句子，搞得好像沒有#就不會發文一樣」。

5、微商直銷文

微商與直銷經常被放在一起討論，而微商更依賴社群連結，透過社群經營個人品牌，發布一些商品，或是隨時置入在任一貼文裡，也不管朋友喜不喜歡看，因此許多人對此觀感不佳。「我覺得狂po直銷動態+正向圖文的比曬小孩還討厭」、「直銷真的超煩」、「每天刷的那種產品文吧，例如：我每天吃飯都配XX茶助消化什麼的，好像還有定妝噴霧」、「最討厭微商講自己多行，跟著他們就能賺錢之類的」。

4、字超小討拍取暖文

有些人心情不好的時候，會藉由黑畫面來傳達世界一片黑暗，或是用超小、超淺的字表達低靡情緒，但常令人懷疑到底這是限時動態還是視力測驗？「字很小就是：我就想發，但也沒想讓太多人看，感情好的人就會努力看，或是直接關心；沒啥交集不太熟的就算他字放滿版我也是直接滑掉沒在看」、「發限動就是要給人看，然後字又很小，那就不要發！自相矛盾」、「字超小的真的很考驗眼力」。

3、抽獎/廣告文

品牌商經常會利用社群舉辦活動，例如，「同意按讚」、「tag三個好友參加抽獎」、「分享貼文就能抽」都是動態牆上常見與粉絲互動及行銷的手法。但太常看到這類型的推播文章，都令網友感到相當惱怒。「我比較討厭在IG上面的廣告」、「我比較討厭看到刷產品的，一般看到一兩個就不會看下去了」、「我有朋友超愛抽獎，限時動態的點點都是抽獎分享的」。

2、曬包

不少人都對名牌包相當熱衷，尤其在名人、網紅推波助瀾下，買名牌包除了是追求流行時尚，儼然也成為身分地位的象徵，但網友對該類型PO文相當反感，認為是炫耀、炫富，「大嫂整天在社群軟體上炫耀她又買了幾個名牌包，炫耀她最有研究各種名牌！」、「有一兩個比較喜歡炫，像是家裡最近在裝潢或是最近買了什麼名牌」。

1、新家開箱

買新房對當事人而言是件相當興奮、開心的事，因此迫不及待想拍下來放上社群與親朋好友分享，不過多數網友卻認為這是炫耀的舉動，「出社會後看到別人在分享爸媽資助買房或買車，變得更加忌妒。因為我爸媽沒房、沒資產，所以這些「分享」，在我眼中就會變成炫耀」。女星曾莞婷也曾表示，自己開箱新家時瘋狂被轉發，但也有酸民覺得她在炫富。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月30日至2022年11月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『令人討厭的社群PO文』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統