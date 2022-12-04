南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）因捲入醜聞面臨罷免威脅，儘管如此，發言人今天表示，總統無意下台並將持續在政治和司法上奮鬥。

法新社報導，拉瑪佛沙因涉嫌掩蓋自家農場的一起50多萬美元現金竊盜案，本週有愈來愈多人施壓，要求他辭職或強迫他下台。

11月30日時，由南非最高法院前首席法官等3人組成的國會小組表示，拉瑪佛沙「或許做出」有違法律及憲法之舉，這等於是為罷免程序鋪路。

總統發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）表示，「總統拉瑪佛沙不會基於一份有瑕疵的報告而辭職，也不會退居一旁」。

拉瑪佛沙的這起醜聞今年6月曝光，當時前情報總監向警察投訴，稱總統向有關單位隱匿2020年2月發生在他南非東北部一座農場的現金竊盜案。

這起竊盜案讓外界有兩大疑問，一是拉瑪佛沙這位打著貪腐牌上台的領袖是如何得到這筆錢，二是他有沒有申報這筆款項。

總統被控策劃綁架竊匪並支付封口費。

總統對此矢口否認，並在今年11月30日曝光的138頁意見書中陳述他的立場。他寫說：「我並未如外界指控的『追殺』竊盜案罪犯，也並沒有下指令做出這類行為。」

拉瑪佛沙表示，58萬美元（約新台幣1800萬元）現金是從他農場沙發墊下遭竊，而這筆錢是一名蘇丹公民購買野牛的款項。

他寫道，在賣出野牛之前，他和農場經理曾討論過如何處理品質「低劣」的野牛，以及因高昂的獸醫和飼養成本而造成的「資金流失」。

拉瑪佛沙表示，農場人員最初把這筆錢鎖在辦公室保險箱，但農場經理隨後決定存放這筆錢「最安全的地方」會是拉瑪佛沙在農場住所的沙發墊底下。

拉瑪佛沙這位執政非洲民族議會（ANC）領袖，否認有任何不法行為。

總統目前還未遭到起訴，全案也持續調查當中。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111204