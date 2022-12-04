國民法官新制明年1月1日正式上路，司法院院長許宗力今早到台南參加路跑宣導，他說，很多人不了解國民法官，國民法官就是希望讓一般民眾也能與職業法官一起審判刑事案件，讓審判能更反映民眾多元生活經驗、價值與視野，讓判決更接地氣。
財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，今天清晨在台南市府永華西側廣場熱鬧開跑，吸引1萬7000人參與，司法院長許宗力也率全國各地上千名司法同仁一起開跑，宣導將從明年1月起實施的一般國民參與職業法官宣判工作。
包括財政部長蘇建榮、台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃與合庫、第一銀行、兆豐等多家金融控股公司董事長等人蒞臨鳴槍起跑，以行動支持並鼓勵民眾參與捐發票做愛心及明年國民法官新制上路。
許宗力說，迄今已舉辦好幾百場國民法官模擬法庭活動，成果不錯，參與者的反應都很好，後續也會持續宣導。他說，明年起，民眾如接到法院通知抽到擔任國民法官，請不要害怕、也不要以為是詐騙集團，國民法官新制是全民活動，請大家一起來勇敢支持、熱烈參與。
蘇建榮表示，財政部統一發票盃路跑賽已舉辦13年，今年僅此1場，規畫21公里半程馬拉松、12公里挑戰組與3公里休閒組，吸引眾多跑者響應。他藉著路跑也宣導民眾消費時要主動索取發票、並多使用雲端發票，節能減碳，也可下載財政部統一發票APP，利用載具儲存雲端發票及使用社福團體捐贈碼捐雲端發票，用愛心幫助弱勢團體。
在財政部所屬單位、司法院、合庫金控等單位及今天參與路跑的民眾發揮愛心下，活動也募集到72萬8178張發票，全數捐給台南市巔癇之友會、台南市智障者福利家長協進會、台南市火炬勵進會、社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會等20個社福團體。
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