財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動吸引大小朋友跟國民法官吉祥物與統一獅吉祥物合影。(曹婷婷攝)

財政部統一發票盃年度路跑賽結合司法院國民法官新制宣導今天熱鬧開跑。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

國民法官新制明年1月1日正式上路，司法院院長許宗力今早到台南參加路跑宣導，他說，很多人不了解國民法官，國民法官就是希望讓一般民眾也能與職業法官一起審判刑事案件，讓審判能更反映民眾多元生活經驗、價值與視野，讓判決更接地氣。

財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，今天清晨在台南市府永華西側廣場熱鬧開跑，吸引1萬7000人參與，司法院長許宗力也率全國各地上千名司法同仁一起開跑，宣導將從明年1月起實施的一般國民參與職業法官宣判工作。

包括財政部長蘇建榮、台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃與合庫、第一銀行、兆豐等多家金融控股公司董事長等人蒞臨鳴槍起跑，以行動支持並鼓勵民眾參與捐發票做愛心及明年國民法官新制上路。

許宗力說，迄今已舉辦好幾百場國民法官模擬法庭活動，成果不錯，參與者的反應都很好，後續也會持續宣導。他說，明年起，民眾如接到法院通知抽到擔任國民法官，請不要害怕、也不要以為是詐騙集團，國民法官新制是全民活動，請大家一起來勇敢支持、熱烈參與。

蘇建榮表示，財政部統一發票盃路跑賽已舉辦13年，今年僅此1場，規畫21公里半程馬拉松、12公里挑戰組與3公里休閒組，吸引眾多跑者響應。他藉著路跑也宣導民眾消費時要主動索取發票、並多使用雲端發票，節能減碳，也可下載財政部統一發票APP，利用載具儲存雲端發票及使用社福團體捐贈碼捐雲端發票，用愛心幫助弱勢團體。

在財政部所屬單位、司法院、合庫金控等單位及今天參與路跑的民眾發揮愛心下，活動也募集到72萬8178張發票，全數捐給台南市巔癇之友會、台南市智障者福利家長協進會、台南市火炬勵進會、社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會等20個社福團體。