桃園市長鄭文燦與民進黨立委蔡適應，近日接連被認定論文抄襲、撤銷學位。對此，民進黨前立委李俊毅認為，論文抄襲的風波還會再燒一段時間，他建議民進黨要趕快清理戰場，也很擔心這會影響到2024年立委選舉的佈局。

對於學位被撤銷，鄭文燦2日表示，在台大學倫會已對論文引述的瑕疵說明原因並且致歉，現在重審論文結果出來，他願意再一次致歉。蔡適應則表示，針對國立台北大學學倫會博士論文案說明，尊重審查結果，向師長及母校再次表達歉意，並依法提出申訴。

而李俊毅昨（3）日在政論節目《TVBS戰情室》，被同台來賓、國民黨台北市議員李明賢問到，是否可能因論文案打亂總統蔡英文的佈局時，他表示當然會有影響，因為現在民進黨的可用之將不多，而論文抄襲引起的風波，也不會到此為止，還會再燒一段時間，必須要全部被檢視過一遍後，才會做總結。

李俊毅直言，要求一個人道歉認錯，是一件很難的事情，因此他認為，民進黨現在要做的事情，就是趕快清理戰場。但對於今後民進黨還有多少兵將可用？李俊毅則直呼，他是真的很擔心，因為這恐會影響綠營在2024年立委人選的佈局，「立委的論文問題會比縣市首長少嗎？」