安卓和iOS系統手機各有擁護和愛好者，一名男網友表示，身邊一名使用安卓系統手機的朋友，從不用emoji聊天或發IG限時動態，就連手機網路分享名稱也是以「某某某的iPhone 12」命名，深怕他人發現手機不是iPhone，他看傻眼說，「我覺得有點愛慕虛榮，用安卓也沒什麼不好吧？」貼文引發網友議論，質疑「是多自卑」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，身邊有位使用安卓（Android）系統手機朋友，怕他人發現自己手機不是iPhone會矮人一截，常做出神奇行為。他舉例說，兩人認識至今，他從沒看過對方用emoji聊天或發IG限時動態，都是用顏文字代替，但顏文字會吃字數，導致一個表情常被自動拆成兩行。

原PO建議朋友用emoji，對方表示安卓的emoji圖案很醜，「用顏文字就沒有人知道我用安卓。」原PO說，朋友的神奇行為還不只一件，某次他跟對方借手機網路打報告，在Wi-Fi搜尋中發現朋友的網路名稱為「某某某的iPhone 12」，他忍不住說，「我個人是覺得有點愛慕虛榮，用安卓也沒什麼不好吧？」

貼文引發網友討論，「你朋友是多自卑？如果要這樣裝幹嘛不乾脆買蘋果？」、「滿足自己的虛榮心吧？」、「這樣也太累了吧！用安卓也沒有很丟臉吧！」、「說真的用Apple沒有比較厲害，自己用的高興就好，不需在意他人眼光」、「其實發限動就看得出來是用安卓還是iPhone」、「Wi-Fi分享器圖案也看得出安卓或iPhone」。