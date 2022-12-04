花蓮空軍基地岳姓下士前年10月間在寢室內，逼迫志願役士兵阿智（化名）口交，還說，「能不能幫我咬一下」。一審判決岳男無罪，二審結果日前出爐，逆轉原判決，依利用權勢性交罪，處有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，空軍防空暨飛彈指揮部岳姓下士為志願役士兵阿智的班長，2020年12月某日上午間，岳男在寢室內對阿智表示，「要不要幫班長吃一下」、「能不能幫我咬一下」等語，隨即將下體插入阿智口中套弄性交1次，直到阿智告訴同連女官兵，在對方鼓勵之下前往醫院驗傷提告，全案才曝光。

花蓮地院一審審理時，法官認為除了證人指述外，並沒有其他證據可認定岳男犯罪，審酌後給出無罪判決，案經上訴，花蓮高分院勘驗女官兵證詞，女官兵稱事發當時阿智很無助，在聊天過程中，阿智不經意透露遭性侵一事，起初很猶豫不敢向上通報，說到委屈處都快要哭出來了，相信阿智並未說謊等。

法官認為，阿智對於被害過程交代詳盡，審理中的回覆也未見猶豫，倘若非親身經歷，理當無法牢記情節，也不須冒著偽證風險構陷岳男，故採信證詞，酌情後撤銷原判決，依犯對受自己監督之人利用權勢性交罪，處有期徒刑8月。可上訴。