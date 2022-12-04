滿5歲至11歲兒童追加劑接種首度登場！教育部近日發文各縣市教育局處及學校，莫德納雙價疫苗（原病毒株BA.4／5）擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，及BNT單價疫苗提供滿5歲至6歲兒童追加劑接種。教育部還提醒，莫德納雙價疫苗（原病毒珠BA.1）未核准使用於滿6歲至11歲兒童，學校應注意。

教育部表示，莫德納雙價疫苗（原病毒株BA.4／5），可提供已完成接種莫德納或BNT基礎劑的6歲至11歲兒童使用：另滿5歲至未滿6歲兒童，建議以單價BNT疫苗完成追加劑接種。5歲至11歲兒童追加劑接種間隔為至少12周（84天以上）。

教育部指出，滿6歲至11歲兒童接種莫德納雙價疫苗（原病毒株BA.4／5），每劑接種0.25ml（與滿12歲以上每劑接種0.5ml）不同，接種途徑為肌肉注射，與其他疫苗可同時（分開不同部位）接種；另滿5歲至未滿6歲兒童接種BNT單價疫苗，每劑接種0.2ml。

教育部說，對於滿6歲至11歲兒童，家長也可選BNT單價疫苗作為兒童追加劑接種；另目前莫德納雙價疫苗（原病毒珠BA.1）僅核准使用於12歲以上青少年及成人追加劑接種，未核准使用於滿6歲至11歲兒童。

教育部說，本次為首度於國內提供滿5歲至11歲兒童追加劑接種，為加強監測疫苗接種後的不良反應，家長於完成接種後，可透過接種單位提供的海報或須知上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種－健康回報，藉由家長關注子女回報接種狀況，提升對疫苗安全監測、相關關懷照護及因應效率。