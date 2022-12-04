國民ETF元大高股息(0056)所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」，成分股將由30檔增加至50檔，本次保留24檔成分股，新增26檔成分股，涵蓋產業數目由9個增加到15個，此調整預計自12/16收盤後生效，0056將依據最新成分股名單進行調整。目前占比最高的「電腦及週邊設備」遭到大幅下砍權重，權重自36.8%降至14.4%。

臺灣高股息指數是由臺灣證券交易所與富時(FTSE)所合編，旨在表彰台股上市市值前150大個股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名投資成果，於2007年臺灣高股息指數發布時，30檔成分股占台股上市 市值前150大個股比重為26.0%，至2022年8月底，此比重降至13.7%，根據指數回測，若將成分股增加至50檔，可將比重再度提升至25.6%，保持高股息投資代表性。

元大投信表示，投資人可視本次調整為與時俱進的優化，0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色，且同時能降低單一個股的影響性。在成份股調整後，臺灣高股息指數最大成分股權重將從6.3%降至4.6%，保留的24檔成分股平均各檔權重由3.5%下降至2.2%，新增的26檔成分股平均各檔權重則為1.8%；而涵蓋產業數將從9個增加至15個，目前占比最高的「電腦及週邊設備」，權重自36.8%降至14.4%，並新增「金融保險」、「其他電子」、「紡織纖維」、「玻璃陶瓷」、「塑膠工業」、「貿易百貨」產業，擴大收益來源並分散單一產業風險。元大投信指出，本次臺灣高股息指數除增加成分股檔數外，其餘篩選規則均無調整，ETF為被動追蹤標的指數，在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。

0056於2007年12月掛牌，是台灣第一檔高股息ETF，歷經金融海嘯、歐債危機、美中貿易戰、全球疫情等重大利空，依然保持連續配息且填息紀錄，今年10/19除息史上新高的2.1元，亦於12/1盤中完成填息，花費32個交易日為史上第四快。優異的連續配息與填息表現，讓0056成為投資人存高股息ETF的必備基本款，根據證交所統計至10月底，0056定期定額戶數達12.7萬人，大幅領先傳統存股台積電的5.7萬人、玉山金的3.0萬人、兆豐金的2.9萬人，以及中華電的1.1萬人；至11/25當周，0056規模來到1,694億元，持有人數則達86.4萬人，超越鴻海、開發金，位居台股第四多，突顯愈來愈多投資人已體認到想要長期領股息，就要找一個會定期依市況調整投資持股，且能分散單一個股風險的優質標的。

元大高股息ETF研究團隊表示，0056除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息與填息紀錄。本次成分股檔數增加，也顯示ETF相對個股除具有定期依指數編製調整，汰弱留強的特性外，也能在成份股篩選規則上跟隨時代調整，投資人對0056可以抱持信心，適合作為長期存股領息投資標的。