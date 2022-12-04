吳怡農捲黑道風波！綠營學位爭議連環爆 蘇貞昌回應了

民進黨在九合一選舉中慘敗，內閣是否改組成為各界關注焦點。不過選後曾口頭請辭、獲總統蔡英文慰留的行政院長蘇貞昌，今（4）日出席彰化扇形車庫啟用100周年活動時未討論相關話題，而是針對黨內多人出現學位問題指出，各種意見都會考量，學術問題交由相關機構處理，每個人有自己的判斷，他都予以尊重。

針對民進黨北市立委補選候選人吳怡農深陷黑道黨員風暴，向黨中央喊話盡快處理民進黨中常委黃承國，蘇貞昌今日出席活動前表示，民進黨敗選後各界有很多指教，而每張選票都代表著期待，會好好聽取各方的意見，並誠懇、嚴謹的檢討。

近日桃園市長鄭文燦、綠委蔡適應接連爆出學位問題，國安局長陳明通甚至被要求下台負責；蘇貞昌強調，學術問題交由學術機關處理，每個人就自己的情勢也會有所判斷，他都予以尊重。

此外，針對新竹市長當選人高虹安捲入詐領助理費相關案件，傳出近日已有被告遭約談，是否會影響到日後高虹安的就職；蘇貞昌則說，司法的事情交由司法機關依照法律進行，該怎麼辦，就怎麼辦。