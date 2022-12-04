近期串流平台戲劇《First Love 初戀》爆紅，當中純愛催淚的劇情更是大獲觀眾好評，而劇中飾演年輕版女主角的八木莉可子清新脫俗的樣貌，讓她被封為新一代「國民初戀」，且在某些角度被網友發現神似女神林青霞。

今年22歲的八木莉可子，在14歲時參加The Next Asiacross Model Audition拿下兩個大獎，之後加入了水原希子所屬公司，她擁有濃眉大眼及古典氣息的她，讓她成為日本少女時尚雜誌Seventeen的專屬模特兒，15歲時更成為「寶礦力美少女」當時穿上制服又唱又跳，展現青春活力的模樣，深植日本人的心中。

然而，她在首部戲劇《穿越時空的少女》中的演出，演技就備受好評，之後也陸續接演其他戲劇及廣告，如今她憑著《First Love 初戀》爆紅，劇中少女感滿滿且自然不做作的演技，讓網友大讚她是「純系」代表，而該劇也成為她的戲劇代表作之一。

另外，清新脫俗的她私下的穿搭不走可愛路線，穿著都以簡單T-Shirt及牛仔褲為主，搭配她一頭烏黑的長直髮，清純的日系穿搭令人感到相當親切，然而，有網友在她社群發出的照片發現，她某些角度激似女神林青霞。

《First Love 初戀》事由滿島光及佐藤健主演，劇中講述男女主角兩人在90年代相遇，成為彼此的初戀，卻沒走到最後，二十年後再見面，男方即將訂婚，女方則已經離婚，兩人的感情也再次被觸動。